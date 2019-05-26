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В Израиле

ЦАХАЛ разминировал "землю монастырей": подрыв найденных боеприпасов. ВИДЕО

время публикации: 07:06 | последнее обновление: 07:06 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ разминировал "землю монастырей": подрыв найденных боеприпасов
ЦАХАЛ разминировал "землю монастырей": подрыв найденных боеприпасов
Разминирование в Каср аль-Яхуд

На минувшей неделе инженерный корпус Центрального округа Армии обороны Израиля завершил операцию по разминированию в районе Каср аль-Яхуд, в "земле монастырей" на границе между Израилем и Иорданией, к северу от побережья Мертвого моря. Операция длилась более года.

В общей сложности, были найдены и обезврежены более 900 мин (противопехотных и противотанковых), установленных в начале 70-х годов неподалеку от границы с Иорданией, а также снарядов и иных опасных предметов. Разминирование проводилось на площади коло 1000 дунамов (1 кв. километр).

Израиль контролирует Каср аль-Яхуд с 1967 года. С 1968-го организуются паломничества к этому святому для христиан месту. Согласно Новому завету, именно здесь был крещен Иисус Христос, поэтому Каср аль-Яхуд является местом регулярного паломничества христиан со всего мира. Однако из-за мин территория, которую могли посещать туристы, была жестко ограничена.

Проект был осуществлен совместно с фондом Halo Trust, который собирал деньги на расчистку района Каср аль-Яхуд с 2016 года. Эта организация была создана в 1998 году и действует в 15 странах мира, помогая в разминировании территорий. В частности, специалисты фонда работали в Грузии, Косово, Сомали, Украине и других странах.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 марта 2018 г.
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