Коалиционный тупик: "Ликуд" призывает Либермана к благоразумию и возобновляет переговоры с "союзом правых"

В партии "Яадут а-Тора" отвергли предложение Авигдора Либермана по урегулированию конфликта вокруг закона о призыве.

В субботу, 25 мая, глава НДИ предложил депутатам от ультраортодоксальных партий не голосовать за законопроект, а покинуть зал заседаний в момент голосования. "Нам все равно, какими голосами будет утвержден закон. Мы не испытываем желания видеть депутатов харедим, голосующими за него. Пусть выйдут из зала и дадут закону пройти. Вряд ли Лапид проголосует против, если закон будет представлен в его изначальном виде без каких-либо изменений", – заявили в окружении главы НДИ.

Однако, по сообщению канала "Кешет", в ШАС и "Яадут а-Тора" отвергли это предложение. "Речь идет о принципиальном вопросе, и мы не можем идти на компромиссы", – заявили ультраортодоксы.

В настоящий момент переговоры между НДИ и "Ликудом" находятся в тупике. ""Ликуд" должен оказать давление на гурского ребе, единственного, кто препятствует утверждению закона о призыве. Если давление оказано не будет, то высока вероятность повторных выборов", – заявляют в НДИ.

В "Ликуде", в свою очередь, продолжают утверждать, что Либерман сознательно намерен сорвать коалиционные переговоры. "Либерман заявлял и продолжает заявлять, что порекомендует только Биньямина Нетаниягу на пост премьер-министра. Господин Либерман, вы понимаете, что наступил критический момент, когда нужно принимать решения, от которых зависит, удастся ли сформировать правое правительство", – заявила Мири Регев.

Обращения к Либерману поступили не только со стороны "Ликуда". Депутат Бецалель Смотрич ("Ихуд Мифлагот а-Ямин") призвал Либермана назначить время и место для встречи глав коалиционных партий. "Созданию правительства мешает только ваша неготовность к диалогу. Давайте обсуждать, спорить, ругаться, искать компромиссы, беседовать до тех пор, пока не будет найдено решение", – сказал Смотрич.

Одновременно с тупиком на переговорах с НДИ возобновляются переговоры между "Ликудом" и "Ихуд Мифлагот а-Ямин". В 12:00 в Кнессете состоится встреча рабочих групп двух партий. Источники в "Ихуд Мифлагот а-Ямин" сообщили NEWSru.co.il, что в "Ликуде" намерены прийти к соглашению с ними, чтобы единственной проблемой на коалиционных переговорах остался вопрос закона о призыве. Напомним, что в настоящий момент сохраняются разногласия по поводу портфеля министра юстиции. На эту должность претендуют Бецалель Смотрич ("Ихуд Мифлагот а-Ямин) и Ярив Левин ("Ликуд").