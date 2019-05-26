Либерман отверг предложение по закону о призыве, выборы приближаются

Вечером,26 мая, партия "Наш дом Израиль" объявила, что отклоняет предложение премьер-министра по разрешению кризиса вокруг закона о призыве.

Приглашения на личные встречи с премьер-министром, а также заявление Совета мудрецов Торы за 10 минут до вечерних выпусков новостей - это два напрямую связанных друг с другом шага, призванных оказать давление на Авигдора Либермана. И делается это исключительно для того, чтобы свалить на Авигдора Либермана и партию НДИ вину за повторные выборы. Но правда заключается в том, что вся вина за повторные выборы лежит на партии «Ликуд» и его лидере.

После неудачной попытки сформировать правительство при вполне благоприятных условиях, мы ожидали, что премьер-министр окажет давление на ультраортодоксальные партии и стоящих за ними раввинов. В любом случае, мы представили наше предложение, обнародовали его и не намерены отказываться от своей принципиальной позиции".

Это заявление НДИ последовало после того, как Совет знатоков Торы партии "Агудат Исраэль" утвердил предложенный компромисс.

"Теперь все в руках НДИ. В тот момент, когда они согласятся на компромисс, будет создано правое правительство", - заявили в "Ликуде".

Как стало известно NEWSru.co.il, компромиссное предлжение было разработано представителем ШАС Ариэлем Атиасом. В соответствии с этм предложением, закон будет утвержден в его первоначальном виде, но без приложения с упоминанием квот призыва ультраортодоксов. Одновременно с принятием закона, квоты будут утверждены правительством. Оно также утвердит параграф о том, что в случае, если квоты не выполняются, закон прекращает действовать.

"Попытка изъять из закона сердцевину, лишает его всякого смысла. То, что передано на решение правительства и не закреплено в законе, можно отменить простым голосованием", - заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il глава рабочей группы НДИ на переговорах Одед Форер. По его словам, на протяжении всех переговоров "Ликуд" отказывался обсуждать тему закона о призыве. "Мы говорили им, что игнорирование темы вопроса не решит, но они спохватились за три дня до окончания срока", - сказал Форер. По его словам, в настоящий момент никаких переговоров нет, а вероятность повторных выборов становится все более высокой.

Одед Форер заявил также, что утверждение представителей "Ликуда" согласно которому на переговорах с НДИ улажены разногласия по 4,8 пунктам требований Либермана из 5, является ложью. "Пока не согласован до конца ни один пункт. Да, по большинству вопросов с нами говорили серьезней, чем по вопросу о призыве, но договоренностей нет", - сказал Форер. Он добавил, что в настоящий момент нет никаких контактов с его партией.

27 мая завершатся встречи глав партий с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Последним с ним встретится глава ШАС Арье Дери.

Если не будет достигнут прогресс на переговорах, то в 16:00 соберется распределительная комиссия, которая начнет обсуждение законопроекта о роспуске Кнессета.