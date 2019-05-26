"Ликуд" проведет заседание по подготовке к новым выборам

По просьбе главы правительства Биньямина Нетаниягу секретариат "Ликуда" в ближайший вторник, 28 мая, проведет в Иерусалиме заседание, чтобы подготовиться к новым выборам. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой партии "Ликуд".

Как ранее сообщали СМИ, в воскресенье, 26 мая, в ходе еженедельного заседания правительства было принято решение о том, что депутат Мики Зоар подаст законопроект о роспуске Кнессета.

Напомним, в связи с тупиком, в который зашли переговоры между НДИ и ультрарелигиозными партиями по поводу закона о призыве, создание правительственной коалиции находится под угрозой срыва.

В субботу, 25 мая, глава НДИ предложил депутатам от ультраортодоксальных партий не голосовать за законопроект, а покинуть зал заседаний в момент голосования. "Нам все равно, какими голосами будет утвержден закон. Мы не испытываем желания видеть депутатов харедим, голосующими за него. Пусть выйдут из зала и дадут закону пройти. Вряд ли Лапид проголосует против, если закон будет представлен в его изначальном виде без каких-либо изменений", – заявили в окружении главы НДИ.

Однако в ШАС и "Яадут а-Тора" отвергли это предложение. "Речь идет о принципиальном вопросе, и мы не можем идти на компромиссы", – заявили ультраортодоксы. Заместитель министра здравоохранения Яаков Лицман заявил 26 мая, что его партия не пойдет на компромиссы во вопросе закона о призыве: "Почему на компромисс должны идти мы? Может быть кто-то другой должен пойти на компромисс? У нас и наших коллег почти 20 мандатов, у кое-кого их гораздо меньше. Я плохо знаю, что такое "гибкость", как вы знаете, я не учил иврит в школе. Если мы пойдем на выборы, то наберем десять мандатов".

Лидер НДИ Авигдор Либерман, в свою очередь, заявил: "Сразу после выборов мы, как и обещали, рекомендовали президенту Ривлину поручить формирование правящей коалиции и правительства Биньямину Нетаниягу. Вместе с тем, мы никогда и нигде не обязывались и не обещали встать навытяжку перед "Ликудом" или поступиться нашими принципами. В каждом своем публичном выступлении до, во время и после выборов, я раз за разом четко и ясно напоминал, что в вопросе Закона о призыве мы не поступимся ни пядью. В этот Закон изначально уже был заложен вынужденный государственными соображениями компромисс. Он был утвержден в первом чтении и устраивал все стороны, в том числе и ортодоксальные партии... Я обращаюсь к членам и сторонникам Ликуда: хватит лгать народу Израиля, хватит болтать, что НДИ, дескать, ищет поводы, чтобы не войти в правительство. Обяжитесь окончательно принять Закон о призыве в том виде, в котором он утвержден в первом чтении, и увидите, как все вдруг разрешится само собой".

В настоящий момент переговоры между НДИ и "Ликудом" находятся в тупике. ""Ликуд" должен оказать давление на гурского ребе, единственного, кто препятствует утверждению закона о призыве. Если давление оказано не будет, то высока вероятность повторных выборов", – заявляют в НДИ.

В "Ликуде" продолжают утверждать, что Либерман сознательно намерен сорвать коалиционные переговоры. "Либерман заявлял и продолжает заявлять, что порекомендует только Биньямина Нетаниягу на пост премьер-министра. Господин Либерман, вы понимаете, что наступил критический момент, когда нужно принимать решения, от которых зависит, удастся ли сформировать правое правительство", – заявила Мири Регев.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил на еженедельном заседании правительства, что нет никакой необходимости в повторных выборах. "Я убежден, что при наличии желания можно решить возникшую проблему. Мне будет очень жаль, если кто-то решит пойти по другому пути. Я не думаю, что нужно тащить страну к повторным выборам, но возможно кто-то считает, что так будет лучше", – сказал глава правительства. Из "Ликуда" передали: "Премьер-министр Биньямин Нетаниягу работает над предложением, которое позволит создать правое правительство одновременно с принятием закона о призыве. Одновременно "Ликуд" начал готовиться к выборам на тот случай, если Либерман продолжит шаги по развалу правительства. К настоящему моменту не принято решение о подаче закона о роспуске Кнессета". Но позже "Ликуд" объявил о скором проведении заседания по началу подготовки к новым выборам.

Обращения к Либерману поступили не только со стороны "Ликуда". Депутат Бецалель Смотрич ("Ихуд Мифлагот а-Ямин") призвал Либермана назначить время и место для встречи глав коалиционных партий. "Созданию правительства мешает только ваша неготовность к диалогу. Давайте обсуждать, спорить, ругаться, искать компромиссы, беседовать до тех пор, пока не будет найдено решение", – сказал Смотрич.

Сайт "Бе-хадрей харедим" сообщил, что вечером 26 мая главы хасидских дворов проведут тайное совещание, на котором примут решение о дальнейших шагах. По сообщению сайта, это совещание состоится вместо созыва Совета знатоков Торы.