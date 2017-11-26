Акция протеста "харедим": мэр Иерусалима потребовал от полиции более решительных действий

По информации радиостанции "Кан Бет", в то время, когда в центре Иерусалима проходила очередная акция протеста "харедим" с перекрытием улиц, мэр столицы Нир Баркат встречался начальником полиции округа генерал-майором Йорамом Галеви.

На встрече мэр потребовал от правоохранительных органов более решительных действий в отношении участников массовых беспорядков.

В сообщении "Кан Бет" подчеркивалось, что Баркат говорил не только об ультраортодоксах, а о любых акциях протеста, проводящихся без согласования с полицией и городскими властями и сопровождающихся перекрытием дорог и нарушением общественного порядка.

В воскресенье, 26 ноября, в центре столицы проходила акция протеста, организованная радикальным движением "Пелег а-Иерушальми", которая продолжалась более трех часов.

Ультраортодоксы требовали освободить из-под ареста религиозных уклонистов и не призывать на военную службу учащихся йешив. Сотни молодых ультраортодоксов, привязав себя друг к другу с помощью кабельных стяжек, сидели на проезжей части шоссе на въезде в Иерусалим, практически парализовав работу автовокзала.

Акции протеста проходили еще в нескольких точках на улице Яффо и стали причиной масштабных пробок на въезде и выезде из города - в часы, когда тысячи жителей столицы возвращались с работы. Также была парализована работа иерусалимского трамвая.

Для разгона демонстрантов полиция сначала использовала водометы, а затем применила дурно пахнущую смесь "Буаш" ("Скунс"). Были задержаны более 30 человек.

Пограничная полиция применяет систему "Буаш", предназначенную для экстренных случаев, с 2008 года. Как правило, она используется при разгоне массовых акций протеста палестинских арабов - если оперативная обстановка требует быстрого наведения порядка. Гораздо реже эту систему использует обычная полиция.

"Скунс" представляет собой безопасную для здоровья человека смесь, обладающую исключительно смрадным запахом, вызывающую у человека рвотные позывы и очень плохо отмывающуюся.

Пресс-служба полиции подчеркивает: право на проведение акций протеста и демонстраций является неотъемлемой частью демократического общества, но полиция Израиля не допустит, чтобы в ходе этих мероприятий нарушался общественный порядок и создавалась угроза для общественной безопасности.





