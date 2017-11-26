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26 ноября 2017 г.
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В Израиле

Нетаниягу удалось сохранить коалицию и статус-кво

время публикации: 21:12 | последнее обновление: 21:31 блог версия для печати фото
Нетаниягу удалось сохранить коалицию и статус-кво
Ремонтные работы не должны мешать движению поездов в будние дни
Министр труда согласовывает проведение ремонтных работ на железной дороге

После встречи с главами религиозных партий глава правительства Биньямин Нетаниягу сообщил об окончании коалиционного кризиса, который уже привел к увольнению Яакова Лицмана с министерского поста.

В ходе этой встречи обсуждались не только ремонтные работы "Ракевет Исраэль", проводящиеся на железной дороге по субботам, и которые стали причиной последнего кризиса в коалиции. С момента, как БАГАЦ отклонил апелляцию, позволяющую некоторым небольшим магазинам в Тель-Авиве работать по субботам, религиозные партии добивались принятие закона, который бы не позволил распространить тель-авивский опыт на другие города.

Партия "Ликуд" сообщила, что в ходе вечерней встречи стороны договорились о принятии закона, который гарантирует сохранение "статуса-кво" по всей стране, но не коснется уже работающих по субботам магазинов в Тель-Авиве. Таким образом, магазины, которые работают в "городе без остановок" по субботам, останутся и дальше открытыми в выходные.

Кроме того, будет принята поправка к Основному закону в соответствии с которой Лицман, уйдя в отставку с поста министра, сможет продолжить исполнять свои обязанности в качестве заместителя министра здравоохранения – как это было ранее, до требования Верховного суда назначить его на министерский пост. При этом формально министром здравоохранения будет считаться Нетаниягу, который, помимо поста премьер-министра, считается также министром иностранных дел (а ранее параллельно занимал посты – министра связи до февраля 2017-го, министра регионального сотрудничества до декабря 2016-го, министра внутренних дел с декабря 2015-го по январь 2016-го, министра экономики и промышленности с февраля по август 2016-го). Напомним, что именно такая схема была принята до 2 сентября 2015 года, когда Нетаниягу ушел с поста министра здравоохранения, и министерство возглавил Лицман, до того считавшийся заместителем главы этого министерства, но в реальности выполнявший функции министра.

Кроме того, стороны приняли решение, согласно которому ремонтные работы не должны мешать движению поездов в будние дни.

Участники встречи согласились с тем, что министр труда, с которым согласовывается проведение ремонтных работ на железной дороге, должен иметь возможность при принятии решения брать в расчет такие факторы, как безопасность, традиции Израиля, социальные права рабочих и масштаб неудобства для пассажиров общественного транспорта.

Любителям спорта придется смириться с тем, что футбольных матчей по субботам не будет.

После окончания встречи глава правительства Биньямин Нетаниягу заявил, что правительство "Ликуда" является наилучшим правительством в истории государства Израиль, а коалиция - прочна и стабильна.

Глава правительственной коалиции Давид Битан заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il, что коалиция усилилась после того, как кризис остался позади. "Накопилось много вопросов, которые мы должны были решить давно, но сейчас нам удалось тщательно проработать каждый и прийти к соглашениям". Несмотря на завершение кризиса, Яаков Лицман не вернется на пост министра здравоохранения. "Ему мешала необходимость принимать на себя коллективную ответственность за решения правительства, и он не хочет брать на себя это вновь", - пояснил Битан. Он сообщил, что портфель министра здравоохранения останется на ближайшее время у главы правительства.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 ноября 2017 г.
Яаков Лицман подал заявление об отставке с поста министра здравоохранения
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 ноября 2017 г.
Лицман оставляет пост министра, коалиция под угрозой
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 ноября 2017 г.
После увольнения Лицмана министром здравоохранения станет Нетаниягу
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 ноября 2017 г.
Нетаниягу: надеюсь, что Лицман не уйдет из правительства







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