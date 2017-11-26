Лицман оставляет пост министра, коалиция под угрозой

Главной темой всех ведущих израильских СМИ остается ситуация в правящей коалиции после ожидаемого ухода в отставку с поста министра здравоохранения Яакова Лицмана из ультрарелигиозной партии "Яадут а-Тора".

Утром в воскресенье Лицман подал в канцелярию главы правительства заявление об отставке с поста министра здравоохранения.

О принятии отставки должно быть объявлено сегодня – в воскресенье, 26 ноября.

Ранее совет мудрецов Торы счел невозможным продолжение работы Лицмана в качестве министра правительства, допустившего работы в шаббат на железной дороге.

Главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау приветствовал решение Лицмана и отметил, что в последнее время правительство действительно не всегда действовало таким образом, чтобы поддерживать соблюдение шаббата в стране.

На этом фоне стало известно, что глава правительства Биньямин Нетаниягу совместно с министерством юстиции продвигает поправку к Основному закону, в соответствии с которой Лицман, уйдя в отставку с поста министра, сможет продолжить исполнять свои обязанности в качестве заместителя министра здравоохранения – как это было ранее, до требования Верховного суда назначить его на министерский пост. При этом формально министром здравоохранения будет считаться Нетаниягу, который, помимо поста премьер-министра, считается также министром иностранных дел (а ранее параллельно занимал посты – министра связи до февраля 2017-го, министра регионального сотрудничества до декабря 2016-го, министра внутренних дел с декабря 2015-го по январь 2016-го, министра экономики и промышленности с февраля по август 2016-го). Напомним, что именно такая схема была принята до 2 сентября 2015 года, когда Нетаниягу ушел с поста министра здравоохранения, и министерство возглавил Лицман, до того считавшийся заместителем главы этого министерства, но в реальности выполнявший функции министра.

В партии "Ликуд" и других коалиционных партиях выражают надежду на то, что отставка Лицмана не приведет к выходу "Яадут а-Тора" из правящей коалиции.

На этом фоне усилилась конфронтация между "Ликудом" и другой ультрарелигиозной партией – ШАС по поводу полномочий министра внутренних дел Арье Дери закрывать торговые центры в шаббат.

Около месяца назад Дери представил основные тезисы закона, позволяющего МВД закрывать работающие по субботам торговые центры, находящиеся вне городов – например, расположенные на перекрестке Билу, в Шфаим и Гиват Шмуэле. Этот закон позволит министру задействовать инспекторов, следящих за соблюдением закона о часах работы и отдыха. До сих пор такие инспекторы есть только у министерства труда и социального обеспечения. Ранее министр представил тезисы закона, который позволит ему отказывать в утверждении муниципальным нормативным актам, разрешающим вести торговлю по субботам. Министр также сможет закрывать магазины, оставив открытым только "необходимый минимум".

26 октября Высший суд справедливости (БАГАЦ) отклонил апелляцию, поданную против закона, позволяющего небольшим магазинам в Тель-Авиве работать по шаббатам. Решение суда было принято большинством голосов, в то время как религиозные судьи остались в меньшинстве. Представители ультраортодоксальных фракций угрожают правительственным кризисом в случае реализации постановления. "Яадут а-Тора" выступает в этом случае единым фронтом с партией ШАС против более мягкой версии закона, предлагаемой министром туризма Яривом Левиным из "Ликуда".

Депутат Кнессета Моше Гафни ("Яадут а-Тора"), возглавляющий финансовую комиссию, подготовил законопроект, согласно которому министр труда и социального обеспечения (в настоящее время этот пост занимает ликудовец Хаим Кац), выдавая разрешения на работу по шаббатам, будет вынужден принимать во внимание "традиции Израиля".

Неуступчивость "Яадут а-Тора" и ШАСа могут привести к коалиционному кризису, вследствие которого глава правительства будет вынужден объявить досрочные выборы. В "Ликуде" выражают надежду на то, что подобный сценарий не будет реализован.

Однако некоторые политические аналитики говорят о том, что "Ликуд" провоцирует "харедим" на развал коалиции, чтобы инициировать досрочные выборы. В частности, такое мнение высказал в эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ" бывший министр обороны Моше Яалон.





