Содержание жалобы по делу Романа Задорова. Комментарий бывшего частного детектива

В жалобе, поданной недавно в полицию Петах-Тиквы, утверждается, что все доказательства, на основании которых Роман Задоров был признан виновным в убийстве Таир Рады, являются выдуманными, и государственному прокурору Шаю Ницану известно об этом.

Обращение было подано в отдел по работе с жалобами от населения, на основании пункта 262 Закона о наказаниях, согласно которому тот, кому известно о преступлении, должен предпринять шаги, чтобы не допустить нарушения закона.

Редакция сайта NEWSru.co.il ознакомилась с этим документом, предоставленным автором жалобы, доктором Хаимом Садовски, в прошлом частным детективом.

В документе утверждается, что госпрокурор знал о фальсификации улик в деле Задорова еще до первого вердикта по делу об убийстве Таир Рады, вынесенного окружным судом в Нацерете, однако решил дождаться решения суда, а затем заявил, что суд сказал свое слово. Четыре года спустя Ницан получил доказательства того, что улики против Задорова являются ложными, однако, вновь не предпринял никаких действий, заявляет Садовски. Через год после этого Верховный суд отклонил апелляцию Задорова, и он остался в тюрьме.

В жалобе Садовски утверждается, что по делу об убийстве Таир Рады было собрано более ста улик, указывающих на подростков, которые учились вместе с ней в школе. Но ни один из них не был допрошен в качестве подозреваемого. Полиция сразу же задержала взрослых мужчин, одним из которых был Роман Задоров.

Как сказано в документе, признание Задорова виновным основано на четырех пунктах: его личное признание и следственный эксперимент, признание "подсадной утке", знание им деталей, которые мог знать только убийца, и след от подошвы на джинсах Таир Рады. В жалобе утверждается, что все эти доказательства необоснованы, а прокурор Шила Инбар из прокуратуры Северного округа и начальник группы следователей Йорам Азулай ввели суд в заблуждение.

В жалобе Садовски указывается на тот факт, что в ходе следственного эксперимента рассматривался сценарий, согласно которому Задоров с ножом гнался за школьницей по лестнице, а она кричала и оскорбляла его. Но двое учеников утверждали, что видели, как девочка одна поднялась по лестнице, и никто за ней не гнался. В жалобе также сказано, что Шила Инбар и Йорам Азулай представили искаженные данные о том, что ученики не могли видеть, как Таир поднималась по лестнице, из-за растительности, якобы закрывавшей им обзор. В качестве доказательства в суд были переданы фотографии, не имеющие никакого отношения к тому месту, где стояли свидетели, пишет бывший частный детектив.

Хаим Садовски ставит под сомнение и интерпретацию признания Задорова "подсадной утке", ссылаясь на неточность перевода. Кроме того, он заявляет, что детали преступления, которые мог знать только убийца, Роману Задорову сообщили сами следователи, в основном Йорам Азулай.

Что касается следа от подошвы, единственного вещественного доказательства по этому делу, то и он, согласно жалобе Садовски, был подделан экспертом по следам Яроном Шором. С помощью манипуляций с фотографиями он превратил случайные следы крови на джинсах Таир в следы от обуви Задорова, утверждается в документе.

В жалобе сказано, что преступления со стороны сотрудников правоохранительных органов подтверждаются документами, фотографиями и видеозаписями. Однако все обращения к госпрокурору оставались без ответа. Жалоба на это была подана главе Отдела контроля над действиями гособвинения и представителей государства (НАВТАМ) Хиле Герстель, и она признала, что на эти обращения действительно не было должной реакции.

В документе также утверждается, что улики, "которые могли бы указать на настоящего убийцу", были скрыты, и Шай Ницан знал об этом. Речь идет об отпечатках пальцев, следах ДНК, обнаруженных на месте преступления, и следе от подошвы на краю джинсов и шнурках Таир. Кроме того, прокуратура отказывается предоставить Илане Раде, матери покойной, голосовые сообщения, поступившие на автоответчик на телефоне Таир после ее исчезновения.

Автор жалобы Хаим Садовски в интервью NEWSru.co.il рассказал, что убийство Таир Рады потрясло его, поскольку в то время у него была дочь ее возраста. На следующий день он связался с семьей Рада, и начал самостоятельно заниматься этим делом. Позже к нему присоединились другие люди, в прошлом работавшие в полиции. Сегодня в группе в Facebook "Вся правда о деле об убийстве Таир Рады" состоят более 252 тысяч человек.

По словам Садовски, его единомышленники занимаются этим делом на добровольных началах, так как хотят добиться справедливости. Они считают, что Задоров невиновен и оказался в тюрьме, поскольку был новым репатриантом без денег и поддержки. "Я не рассчитываю на то, что полиция отреагирует на мою жалобу. Моя цель – показать, как правоохранительные органы обманули суд. Мы знаем и других людей, которые невиновны, но сидят в тюрьме. Но в их случае нельзя доказать обман", – сказал Хаим Садовски.

Напомним, что 28 июля 2016 года – после того, как Верховный суд официально закрыл дело об убийстве Таир Рады – государственная прокуратура опубликовала на своем сайте видеозаписи допросов, следственного эксперимента, а также записки сделанной в камере предварительного заключения, которые принимались во внимание судом при вынесении приговора Роману Задорову. Публикация этих материалов убедила многих в виновности Задорова, но далеко не всех.

Материал подготовила Елена Зиссу





