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В Израиле

В тель-авивском квартале А-Тиква убита 13-летняя девочка

время публикации: 26 ноября 2018 г., 22:27 | последнее обновление: 26 ноября 2018 г., 23:04 блог версия для печати фото
В тель-авивском квартале А-Тиква обнаружено тело 13-летней девочки

В одном из домов на улице Хуна в тель-авивском квартале А-Тиква было обнаружено тело 13-летней девочки.

Пресс-служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что вызов из южного Тель-Авива был получен телефонной службой округа "Дан" в 21:21. Прибывших на место происшествия парамедиков встретили местные жители и провели в квартиру. Девочка не подавала признаков жизни. Парамедики констатировали ее смерть.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что на месте происшествия находятся следователи и криминалисты. Расследуются подозрения на убийство.

Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что трагедия произошла в семье просителей статуса беженцев. По данным этого источника, по подозрению в причастности к убийству полиция разыскивает сожителя матери девочки.

Предположительно, мать девочки находилась в квартире, когда произошла трагедия.

Это вторая несовершеннолетняя девочка, убитая в Израиле за последние дни. Утром 26 ноября было обнаружено тело 16-летней Аюб Яары, пропавшей без вести в прошлую пятницу. По подозрению в ее убийстве задержаны два человека.

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