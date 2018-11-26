В тель-авивском квартале А-Тиква убита 13-летняя девочка

В одном из домов на улице Хуна в тель-авивском квартале А-Тиква было обнаружено тело 13-летней девочки.

Пресс-служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что вызов из южного Тель-Авива был получен телефонной службой округа "Дан" в 21:21. Прибывших на место происшествия парамедиков встретили местные жители и провели в квартиру. Девочка не подавала признаков жизни. Парамедики констатировали ее смерть.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что на месте происшествия находятся следователи и криминалисты. Расследуются подозрения на убийство.

Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что трагедия произошла в семье просителей статуса беженцев. По данным этого источника, по подозрению в причастности к убийству полиция разыскивает сожителя матери девочки.

Предположительно, мать девочки находилась в квартире, когда произошла трагедия.

Это вторая несовершеннолетняя девочка, убитая в Израиле за последние дни. Утром 26 ноября было обнаружено тело 16-летней Аюб Яары, пропавшей без вести в прошлую пятницу. По подозрению в ее убийстве задержаны два человека.