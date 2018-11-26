В Иерусалиме задержаны 32 араба, завербовавшихся в спецслужбы Палестинской автономии

Полиция Израиля провела в арабских кварталах Иерусалима широкомасштабную операцию по задержанию жителей, поступивших на службу в различные силовые структуры Палестинской автономии.

Как сообщает пресс-служба полиции, на текущий момент задержаны 32 человека, обладающих израильским гражданством (а не только правом на жительство).

В ходе обысков в домах задержанных были обнаружены крупные суммы денег, а также оружие, боеприпасы, амуниция, форменная одежда, различные удостоверения и документы. Сообщается, что некоторые из задержанных получали пособия от израильского Ведомства национального страхования (Битуах леуми).

Следует отметить, что закон запрещает гражданам Израиля вербоваться в силовые структуры ПА.

Задержанные доставлены в центральный отдел полиции Иерусалимского округа для допроса, после чего предстанут перед судом для принятия решения о целесообразности продления ареста.

Действия палестинских силовых структур на территории Иерусалима

Ранее неоднократно палестинская полиция пыталась проводить операции на "спорных" территориях в Иерусалиме.

Так, например, 22 августа 2016 года около 50 сотрудников палестинского подразделения 101 на десяти автомобилях въехали на израильскую территорию в погоне за четырьмя палестинскими арабами, подозреваемыми в причастности к убийству двух сотрудников палестинских служб безопасности в Шхеме. Тогда палестинские полицейские на восьми автомобилях с палестинскими номерами и двух автомобилях с израильскими номерами проехали по иерусалимским кварталам Рас Шахада и Рас Хамис, а также въехали в лагерь беженцев Шуафат, без какого-либо согласования с израильскими властями. Подозреваемые в итоге были арестованы. По факту несогласованного вторжения представителей палестинских сил безопасности на территорию, контролируемую Израилем, проводилось разбирательство.

Весной 2015 года агентство Reuters опубликовало сообщение под заголовком "Палестинцы расширяют контроль над безопасностью на Западном берегу реки Иордан", в котором говорилось, что палестинская полиция начала вооруженное патрулирование пригородов Иерусалима – в районах Абу Дис, а-Рам и Биду. Представитель палестинской полиции Луи Изрикат сообщил тогда агентству Reuters, что для патрулирования этих районов задействованы 90 сотрудников, которые вооружены пистолетами и винтовками. Он также заявил, что в задачу полицейских входит борьба с преступностью. В публикации особо отмечалось, что с 1993 по 2015 год данные районы находились под полным контролем Израиля, и неясно, почему произошло возвращение к "старому соглашению".

Публикацию Reuters о вооруженных палестинских полицейских в пригородах Иерусалима цитировали тогда многие израильские и арабские СМИ, в частности сайт Ynet, газета The Jerusalem Post и телеканал "Аль-Арабия". В ряде публикаций отмечалось, что речь идет об изменениях, происходящих в период, когда палестинская администрация говорит о возможном прекращении координации с Израилем действий в сфере безопасности.

На самом деле, палестинская полиция время от времени патрулировала Абу Дис, а-Рам и некоторые другие пригороды Иерусалима в течение нескольких последних лет. Но до недавних пор речь не шла о вооруженном патрулировании.

Еще в ноябре 2013 года израильский новостной портал Walla писал, что в течение нескольких месяцев в некоторых арабских кварталах Иерусалима с разрешения израильских властей действует палестинская полиция. Со ссылкой на источники в израильских и палестинских силах безопасности утверждалось, в частности, что 7 ноября 2013 года палестинская полиция провела масштабную операцию в деревне ар-Рам (к северу от иерусалимских районов Писгат-Зеэв и Неве-Яаков). Во время этой операции, как сообщалось на сайте Walla, палестинской полицией были арестованы четыре гражданина с "синими" (израильскими) удостоверениями личности. Задержанные позже были переданы сотрудникам израильской полиции. В публикации тогда отмечалось, что палестинская полиция действовала в населенных пунктах Кафр-Акаб и Самир Амис, а также в районе Абу Дис, находящимися в так называемой "зоне B", в которой, в соответствии с соглашениями Осло, ответственность за безопасность несет Израиль. Точная формулировка такова: "Зона B находится под гражданским контролем ПНА и военным контролем Израиля". Официальные источники публикацию Walla не комментировали. В пресс-службе Армии обороны Израиля редакции NEWSru.co.il тогда заявили, что "военные не располагают какой-либо информацией по этому поводу".

Сообщения о действиях палестинской полиции в "зоне B" публиковались и ранее. Но тогда речь не шла о муниципальных районах Иерусалима. Впрочем, и такие населенные пункты, как ар-Рам, Аната или Абу Дис, нельзя назвать "иерусалимскими кварталами". Они находятся "по другую сторону" разделительного забора.

Напомним, что, по соглашениям Осло, под полным контролем палестинских сил безопасности находится только "зона А". Но в этой зоне израильские военные и спецслужбы регулярно проводят антитеррористические операции.





