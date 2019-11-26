Бенци Гопштейну предъявили обвинения в подстрекательстве к насилию, расизму и терроризму

Во вторник, 26 ноября, прокуратура Иерусалимского округа предъявила обвинения главе движения "Лехава" Бенци Гопштейну в подстрекательстве к насилию, расизму и терроризму.

В обвинительном заключении, поданном в мировой суд Иерусалима, указывается, что Гопштейн обвиняется в ряде инцидентов в период между 2012 и 2017 годами, в ходе которых он "допускал публичные высказывания, которые являются призывами к насильственным действиям".

Согласно обвинительному заключению, Гопштейн также подстрекал к расизму и выражал поддержку террористическому акту, совершенному Барухом Гольдштейном.

Обвинительное заключение было утверждено юридическим советником правительства Авихаем Мандельблитом и государственным прокурором Шаем Ницаном.

Ранее Гопштейн заявил: "Это черный день. Прокуратура и юридический советник правительства объявили войну Торе… Мы пережили фараона и Ахашвероша, переживем и Мандельблита с Шаем Ницаном".

Итамар Бен-Гвир, адвокат Гопштейна, назвал обвинительное заключение попыткой заткнуть Гопшейтну рот. Напомним, лидер движения "Лехава" Бенци Гопштейн занимал пятое место в предвыборном списке партии "Оцма Иегудит", однако перед последними выборами в Кнессет БАГАЦ принял решение не допустить Гопштейна до участия в выборах.

Вместе с Гопштейном БАГАЦ не допустил к выборам еще одного кандидата в списке "Оцмы Иегудит" Баруха Марзеля.