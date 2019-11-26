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NEWSru.co.il :: В Израиле26 ноября 2019 г., 18:32

Вертолет ЦАХАЛа совершил аварийную посадку в Негеве и загорелся. ВИДЕО

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Вертолет ЦАХАЛа совершил аварийную посадку в Негеве и загорелся

Транспортный вертолет ЦАХАЛа CH-53 совершил аварийную посадку возле перекрестка Бейт-Кама в северном Негеве.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что причиной посадки машины стала техническая неисправность двигателя. Начато внутреннее расследование. В результате этого инцидента никто не пострадал.

Пресс-служба полиции передала, что вертолет приземлился на территории кибуца Рухама.

Пресс-служба полиции также распространила видео, снятое на месте ЧП, на котором можно увидеть, что после приземления вертолет загорелся. Машина выгорела дотла.

13-й канал передал, что на борту вертолета вместе с пилотами находилась группа военнослужащих.



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