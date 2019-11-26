Гидеон Саар призвал Нетаниягу уйти в отставку

Во вторник, 26 ноября, депутат Кнессета от партии "Ликуд" Гидеон Саар в эфире радиостанции "КАН Бет" заявил, что Биньямин Нетаниягу должен уйти в отставку с поста главы правительства.

"На месте главы правительства я бы взял на себя ответственность за происходящее и ушел в отставку. Не из-за обвинительных заключений, а из-за того, что страна не может двигаться дальше", – подчеркнул Саар.

Эти заявления были сделаны депутатом в ответ на нападки министра культуры и спорта Мири Регев, которая в эфире радиостанции обвинила Саара в том, что он разваливает партию и "всаживает нож в спину" главы правительства.

От имени руководства "Ликуда" в связи с заявлением Саара была опубликована следующая реакция: "Жаль, что Гидеон Саар вчера не послушал активистов "Ликуда", которые дали ему понять: "Ликуд" – семья, в семье не предают".

Ранее Саар призвал к проведению праймериз в партии "Ликуд", заявив, что и после третьих выборов Нетаниягу не сможет создать правительство.

Опрос, проведенный на этой неделе редакцией NEWSru.co.il, показал, что 45% наших читателей однозначно поддерживают идею о проведении праймериз в "Ликуде" на пост главы партии, как предлагает Гидеон Саар, заявляя: "Нетаниягу не может формировать правительство и вести партию на выборы". 32% не поддерживают эту идею и говорят: "У партии есть лидер и нет необходимости в праймериз". 13% за праймериз в "Ликуде", но только в том случае, если Авихай Мандельблит постановит, что Нетаниягу не может формировать правительство. При этом, в случае проведения праймериз в "Ликуде" 39% хотели бы видеть во главе этой партии Биньямина Нетаниягу, 27% – Гидеона Саара, 9% – Юлия Эдельштейна, 5% – Исраэля Каца, 3% – Нира Барката.

41% в сложившейся ситуации предпочитают, чтобы состоялось переизбрание лидера "Ликуда" и было создано правительство национального единства. Почти 22% называют наилучшим такой вариант: присоединение НДИ к праворелигиозному блоку и создание коалиции, опирающейся на 63 мандата. Почти 21% за прямые выборы главы правительства с сохранением действующего Кнессета. И только 10% за досрочные выборы в Кнессет 23-го созыва (в настоящее время именно этот вариант представляется наиболее вероятным).

Если бы выборы в Кнессет 23-го созыва состоялись сегодня и во главе "Ликуда" находился бы Биньямин Нетаниягу, то "Ликуд" и НДИ получили бы примерно равную поддержку нашей аудитории: почти 39% – за "Ликуд", почти 38% – за НДИ. (Неделю назад "Ликуд" среди наших читателей получал 31% голосов, НДИ – 39%.) Процент голосующих за "Кахоль Лаван" и "А-Ямин а-Хадаш", если Нетаниягу остается во главе "Ликуда", не изменился – 13,5% и 3%, соответственно.

Таким образом, после предъявления обвинений Нетаниягу поддержка "Ликуда" в случае, если он остается во главе этой партии, заметно возросла, причем не за счет других партий, а за счет того, что свой выбор сделали многие не определившиеся с выбором на прошлой неделе (что видно при сравнении двух опросов).

Ситуация кардинально меняется, если "Ликуд" идет на выборы во главе с Гидеоном Сааром. В этом случае НДИ получает всё те же 38% голосов, а "Ликуд" – только 21,5%. Причем голоса от "Ликуда" уходят более правым партиям – "А-Ямин а-Хадаш" получает 9,5%, "Байт Иегуди/Ихуд Леуми" получает 2% – и "на забор" (заметно возрастает число читателей, которые сомневаются в своем выборе или заявляют, что вообще не будут голосовать). Отметим, что в этом случае "Кахоль Лаван" не получает голосов избирателей "Ликуда", рейтинг этого блока снижается до 10,5%.

Опубликованные на этой неделе общенациональные опросы также показывают, что в случае ухода Нетаниягу "Ликуд" теряет голоса, а рейтинг более правых партий растет.



