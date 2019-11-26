"Защитим страну, остановим переворот": митинг сторонников Нетаниягу в Тель-Авиве

На площади перед музеем Тель-Авива под лозунгом "Защитим страну, остановим переворот" проходит митинг в поддержку Биньямина Нетаниягу.

Перед мероприятием, которое должно продемонстрировать, что Биньямин Нетаниягу по-прежнему пользуется поддержкой у израильтян, партия "Ликуд" арендовала десятки автобусов, которые свозят в Тель-Авив людей со всей страны.

Многие демонстранты пришли на мероприятие с флагами Израиля, а также воздушными шарами, цвет которых совпадает с "фирменным" цветом "Ликуда".

На площади собралось, по различным оценкам, от четырех до пяти тысяч человек. Но 20-й телеканал ИТВ обратил внимание на то, что выразить свою поддержку Биньямину Нетаниягу пришли только два министра от "Ликуда". При этом ранее сообщилось, что министр культуры и спорта Мири Регев не сможет приехать в Тель-Авив из-за плотного графика, однако она отложила все дела ради того, чтобы с трибуны обратиться к сторонникам Биньямина Нетаниягу.

Среди присутствующих на площади также не видно депутатов правого блока и лидеров поселенческого движения.

Журналисты 13-го канала, ведущие репортаж из Тель-Авива, сообщили, что группа раввинов движения религиозного сионизма обратилась к президенту Израиля Реувену Ривлину с просьбой предоставить Биньямину Нетаниягу "полную амнистию". В эфире было показано письмо, которое якобы было отправлено раввинами.

Ранее сайт 0404.co.il писал, что у организаторов митинга имеется информация, согласно которой левые активисты могут предпринять попытку провокации. Пронеся на площадь плакаты с резкими высказываниями в адрес юридического советника правительства Авихая Мандельблита и прокуратуры, они постараются создать впечатление, что их политические соперники – экстремисты, представляющие угрозу для общества. Однако на митинге не были замечены лозунги с провокационным содержанием.

Организаторы этой акции выражали уверенность, что в ней примут участие десятки тысяч граждан Израиля. Однако площадь перед музеем, выбранная для проведения митинга, может вместить всего несколько тысяч человек.

Отметим, что за трансляцией из Тель-Авива, которая велась на странице Биньямина Нетаниягу в Facebook наблюдали более трех тысяч пользователей.