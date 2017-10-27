Израиль потребовал от Польши пересмотреть закон о реституции

В четверг, 26 октября, МИД Израиля направил послу Польши в Тель-Авиве письмо, осуждающее попытки Варшавы ограничить реституционные требования лиц, выживших во время Холокоста.

20 октября правительство Польши опубликовало законопроект, который позволял бы претендовать на компенсацию за конфискованное нацистами имущество только нынешним польским гражданам или наследникам первой очереди первоначальных владельцев. Кроме того, законодатели предложили существенно снизить размер компенсаций, которые не должны составлять более 20% стоимости утерянного имущества.

Еврейские организации Европы уже заявили о том, что этот закон делает невозможными иски, поскольку большинство польских евреев либо были убиты во время Холокоста, либо покинули страну после войны.

Всемирная организация по возвращению еврейского имущества (WJRO) также выразила глубокое разочарование польским законопроектом. Представители WJRO заявили, что пункт о нынешнем гражданстве является "дискриминационным".

В письме, отправленном МИДом Израиля послу Польши Яцеку Ходоровски, говорится о недопустимости "сравнивать жертв Холокоста с какой-либо другой группой граждан".

"Израильское правительство требует, чтобы Польша пересмотрела законопроект, сделав его более справедливым в отношении лиц, выживших в Холокосте", - говорится в письме, которое цитирует телеканал i24.





