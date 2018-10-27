Территория Израиля подверглась ракетному обстрелу из сектора Газы

В пятницу, 26 октября, после 22:00 в населенных пунктах Западного Негева и Сдероте несколько раз звучали сирены, предупреждающие о ракетных или минометных обстрелах.

После двух первых обстрелов мэрия Сдерота сообщила, что в сторону Израиля было запущено из Газы не менее 10 ракет, из которых 8 были сбиты системой ПРО "Железный купол". Семь жителей города обратились за медицинской помощью для выхода из состояния шока. Эта информация пока официально не подтверждена.

В 22:50 пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что был зафиксирован запуск 10-12 ракет из сектора Газы. Была задействована система ПРО "Железный купол".

Информация уточняется.

Палестинские источники считают, что за обстрелом израильской территории, прилегающей к сектору Газы, скорее всего, стоит "Исламский джихад". Таким образом эта террористическая организация демонстрирует свое недовольство представителями египетской разведки, которые игнорируют ее в процессе обсуждения вопросов палестинского национального примирения и достижения долгосрочного соглашения о прекращении огня с Израилем. Об этом сообщает новостная служба корпорации "Кан".

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2018-й год.

Октябрь. 5 обстрелов, 15 ракет. Погибших и раненых нет (по состоянию на 26 октября).

Сентябрь. Ни одного обстрела.

Август. 50 обстрелов, 190 ракет. 30 ракет сбиты системой ПРО. Трое раненых.

Июль. 56 обстрелов, 164 ракеты, 20 сбиты системой ПРО. Четверо раненых.

Июнь. 18 обстрелов, 40 ракет, 11 сбиты системой ПРО. Пострадавших нет.

Май. 30 обстрелов, 50 ракет, не менее 20 сбиты системой ПРО. Четверо раненых.

Март-апрель. Ни одного обстрела.

Февраль. 4 обстрела, 4 ракеты. Пострадавших нет.

Январь. 5 обстрелов, 5 ракет. Пострадавших нет.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.





