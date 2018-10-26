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В Израиле

ВВС ЦАХАЛа атаковали три позиции террористов ХАМАС

время публикации: 19:38 | последнее обновление: 20:01 блог версия для печати фото

В пятницу, 26 октября, "Палестинский информационный центр" (ПИЦ) сообщил о проведении очередного "марша возвращения", на этот раз проходящего под девизом "Газа непоколебима". По оценкам ЦАХАЛа, в акции приняли участие не менее 16 тысяч палестинцев.

Если в прошлую пятницу комитет "маршей возвращения" призывал участников беспорядков не приближаться к забору безопасности, отделяющему сектор Газы от израильской территории, то на этот раз организаторы ограничились традиционными лозунгами о массовости акции.

Участники беспорядков швыряли камни, бутылки с зажигательной смесью и гранаты в сторону военнослужащих Армии обороны Израиля, а также жгли покрышки. Были зафиксированы две попытки поджога разделительных сооружений.

ВВС ЦАХАЛа, в том числе – боевые вертолеты, атаковали три позиции террористов ХАМАСа в северной части сектора Газы.

Силы Армии обороны Израиля также использовали средства для разгона демонстраций и открывали огонь в случаях, предусмотренных инструкциями, чтобы пресечь попытки причинить вред израильским солдатам или нанести урон инфраструктуре безопасности.

По состоянию на 18:00 минздрав Газы сообщал о пяти "шахидах", убитых в результате действий израильских военнослужащих, и 85 раненых.



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