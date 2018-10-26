"Дело Задорова": старые доказательства и новые версии. Опрос NEWSru.co.il

По прошествии почти 12 лет после убийства школьницы Таир Рады расследование дела Романа Задорова, осужденного за это преступление, остается в центре внимания израильских СМИ.

"Дело Задорова". Опрос NEWSru.co.il

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25 октября 2018 года адвокат Яром Галеви, представляющий интересы Задорова, объявил журналистам, что в деле появились новые данные. По его словам, экспертизой установлено, что один волос на теле убитой девочки может принадлежать А.Х., бывшему другу А.К., которая якобы трижды признавалась различным людям в убийстве Таир. Это заявление стало главной новостью многих израильских средств массовой информации.

Представитель министерства юстиции Моше Коэн в этой связи заявил, что адвокат Задорова "делает свою работу", создавая шум и нагнетая истерию с помощью журналистов. Он подчеркнул недопустимость ситуации, когда уголовный процесс пытаются превратить в "медийный цирк".

Напомним, что 23 декабря 2015 года Верховный суд огласил окончательный вердикт по делу об убийстве 13-летней Таир Рады. Судьи, двумя голосами против одного, признали Романа Задорова виновным в убийстве девочки и оставили в силе приговор о пожизненном заключении, дважды вынесенный окружным судом Нацерета. Судьи Ицхак Амит и Цви Зильберталь признали Задорова виновным. Судья Йорам Данцигер, придерживающийся иного мнения, остался в меньшинстве.

В декабре 2015-го, после решения Верховного суда, опрос общественного мнения, проведенный компанией "Панелс Политикс" по заказу газеты "Маарив", показал: 38% израильтян считают, что решение Верховного суда признать Романа Задорова виновным в убийстве Таир Рады было ошибкой.

Летом 2016 года государственная прокуратура через СМИ и социальные сети распространила видеозаписи, на которых было показано, как Роман Задоров признается в убийстве Таир Рады следователю и сокамернику, как он подробно описывает процесс совершения преступления на следственном эксперименте. Однако даже эти видеозаписи не убедили многих сторонников версии невиновности Задорова, которые считают более достоверными альтернативные версии, о которых рассказывалось в многочисленных публикациях и документальном фильме "Тень правды".

"Новая улика", о которой говорит адвокат Галеви, не была воспринята прокуратурой как достаточное основание для пересмотра "дела Задорова". Но его заявление вновь инициировало общественную дискуссию по поводу достаточности доказательств, представленных следствием суду.

На этом фоне редакция NEWSru.co.il проводит опрос, чтобы выяснить отношение нашей аудитории к различным аспектам дела Романа Задорова.

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