Работы в аэропорту Бен-Гурион, которые приведут к повышению шума в центре Израиля, начнутся в ночь на 27 октября

В ночь на 27 октября в международном аэропорту Израиля начнутся работы по ремонту и модернизации главной взлетно-посадочной полосы, которые продлятся пять недель.

Управление аэропортов предупредило населенные пункты в центре страны о том, что закрытие полосы 08/26 приведет к повышению уровня шума. Самолеты будут взлетать и заходить на посадку над населенными пунктами, которые обычно не страдают от шума самолетных двигателей.

Последний раз инфраструктурные работы в аэропорту, приводившие к закрытию самой длинной взлетно-посадочной полосы 08/26, проводились в 2010 году.