Работы в аэропорту Бен-Гурион, которые приведут к повышению шума в центре Израиля, начнутся в ночь на 27 октября
В ночь на 27 октября в международном аэропорту Израиля начнутся работы по ремонту и модернизации главной взлетно-посадочной полосы, которые продлятся пять недель.
Управление аэропортов предупредило населенные пункты в центре страны о том, что закрытие полосы 08/26 приведет к повышению уровня шума. Самолеты будут взлетать и заходить на посадку над населенными пунктами, которые обычно не страдают от шума самолетных двигателей.
Последний раз инфраструктурные работы в аэропорту, приводившие к закрытию самой длинной взлетно-посадочной полосы 08/26, проводились в 2010 году.
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 октября 2016
Работы в аэропорту Бен-Гурион приведут к повышению уровня шума почти в 30 населенных пунктах
Работы в аэропорту Бен-Гурион приведут к повышению уровня шума почти в 30 населенных пунктах
// NEWSru.co.il // В Израиле // 02 июня 2011
Изменения в аэропорту Бен-Гурион: самолеты будут взлетать над Холоном и Ришон ле-Ционом
Изменения в аэропорту Бен-Гурион: самолеты будут взлетать над Холоном и Ришон ле-Ционом
// NEWSru.co.il // Экономика // 30 марта 2011
Суд окончательно закрыл аэропорт Бен-Гуриона для ночных полетов
Суд окончательно закрыл аэропорт Бен-Гуриона для ночных полетов