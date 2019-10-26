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NEWSru.co.il :: В Израиле26 октября 2019 г., 19:52

Работы в аэропорту Бен-Гурион, которые приведут к повышению шума в центре Израиля, начнутся в ночь на 27 октября

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Работы в аэропорту Бен-Гурион, которые приведут к повышению шума в центре Израиля, начнутся в ночь на 27 октября
 
   
 
 
Работы в аэропорту Бен-Гурион, которые приведут к повышению шума в центре Израиля, начнутся в ночь на 27 октября
Фото NEWSru.co.il Фото 1 из 1

В ночь на 27 октября в международном аэропорту Израиля начнутся работы по ремонту и модернизации главной взлетно-посадочной полосы, которые продлятся пять недель.

Управление аэропортов предупредило населенные пункты в центре страны о том, что закрытие полосы 08/26 приведет к повышению уровня шума. Самолеты будут взлетать и заходить на посадку над населенными пунктами, которые обычно не страдают от шума самолетных двигателей.

Последний раз инфраструктурные работы в аэропорту, приводившие к закрытию самой длинной взлетно-посадочной полосы 08/26, проводились в 2010 году.

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