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NEWSru.co.il :: В Израиле26 октября 2019 г., 19:34

Иерусалимская больница "Августа Виктория" прекратила принимать пациентов из ПА

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Иерусалимская больница "Августа Виктория" прекратила принимать пациентов из ПА Иерусалимская больница "Августа Виктория" прекратила принимать пациентов из ПА
 
   
 
 
Иерусалимская больница "Августа Виктория" прекратила принимать пациентов из ПА

 
   
 
 
Иерусалимская больница "Августа Виктория" прекратила принимать пациентов из ПА

Больница "Августа Виктория", расположенная на Масличной горе, прекратила принимать пациентов из Палестинской автономии. По информации радиостанции "Кан Бет", причиной этого стал многомиллионная задолженность Рамаллы перед клиникой.

Корреспондент корпорации "Кан" Галь Бергер передал, что в воскресенье, 27 октября, состоится экстренное заседание правительства Палестинской автономии, посвященное сложившейся ситуации. Долг перед больницей уже сейчас составляет более 200 миллионов шекелей.

Финансовые трудности больницы Восточного Иерусалима начали испытывать в середине 2018 года после того, как госдепартамент США сообщил, что деньги, предназначавшиеся для палестинских больниц, будут направлены на другие цели. После этого Рамалла приняла решение поддержать медицинские учреждения, расположенные в арабской части столицы Израиля. Таким образом, Рамалла хотела доказать, что она рассматривает больницы Восточного Иерусалима как часть палестинской государственной системы здравоохранения. В 2019 году Рамалла прекратила направлять жителей ПА в больницы Израиля.

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