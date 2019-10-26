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NEWSru.co.il :: В Израиле26 октября 2019 г., 19:05

Израиль переходит на зимнее время

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Израиль переходит на зимнее время Израиль переходит на зимнее время Израиль переходит на зимнее время
 
   
 
 
Израиль переходит на зимнее время
iStock/thinkstockphotos.com Фото 1 из 3

 
   
 
 
Израиль переходит на зимнее время
iStock/thinkstockphotos.com Фото 2 из 3

 
   
 
 
Израиль переходит на зимнее время

В ночь на воскресенье, 27 октября, Израиль переходит на зимнее время. В 02:00 часа ночи стрелки часов переводятся на один час назад (то есть "время сна" увеличивается на один час).

В смартфонах, где установлена израильская временная зона (Иерусалим), перевод часов должен произойти автоматически.

Зимнее время продлится до ночи 27 марта 2020 года, когда стрелки часов будут переведены на один час вперед (если не будет принят новый закон об отмене перехода на летнее/зимнее время).

Напомним, что при переходе на зимнее/летнее время несколько раз возникала путаница из-за того, что многие смартфоны не вовремя "переводили стрелки". Последний такой сбой наблюдался 20 сентября 2015 года. В 2016-2019 годах перевод часов прошел без серьезных сбоев.

Современные смартфоны самостоятельно переводят стрелки часов при переходе на зимнее или летнее время (при условии правильно установленной временной зоны), никаких дополнительных действий от пользователя не требуется.

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