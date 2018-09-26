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В Израиле

Возле Стены плача прошла церемония благословления коэнов

время публикации: 13:00 | последнее обновление: 15:07 блог версия для печати фото
Возле Стены плача прошла церемония благословления коэнов
Возле Стены плача прошла церемония благословления коэнов
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В среду, 26 сентября, возле Стены плача состоялась традиционная церемония благословления коэнов.

По информации, опубликованной сайтом "Аруц 7", возле Стены плача собрались примерно 100 тысяч человек, по сведения, опубликованным сайтом Walla, число паломников не превышало 50 тысяч человек.

Массовая молитва у Стены плача: благословение коэнов. Фоторепортаж 26 сентября 2018 года

По традиции в мероприятии принимали участие главные раввины Израиля Давид Лау и Ицхак Йосеф, а также раввин Стены плача и святых мест Шмуэль Рабинович.

Для участия в торжественной молитве, которая всегда проходит в дни праздников Суккот и Песах, в Старый город Иерусалима прибыли посол США в Израиле Дэвид Фридман, генеральный инспектор полиции Рони Альшейх, министр сельского хозяйства Ури Ариэль ("Байт Иегуди"), кандидаты на пост мэра столицы Зеэв Элькин и Моше Леон, а также действующий мэр Иерусалима Нир Баркат.

Для обеспечения порядка и безопасности участников церемонии в Старом городе Иерусалима и его окрестностях были дислоцированы крупные силы полиции, пограничников (МАГАВ) и охранников. Инциденты не зафиксированы.

В дни праздников Песах и Суккот представители древнего рода коэнов укрываются талитами и произносят молитву, упоминая службы, которые велись при первом и втором иерусалимских Храмах. Возле Стены плача церемония благословления коэнов проводится с 1970 года.

Накануне десятки евреев поднялись на Храмовую гору. Полиция задержала молодого человека, который начал петь государственный гимн "А-Тиква". Позднее юноша сообщил, что поднялся на гору в память об Ари Фульде, убитом террористами 16 сентября.

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// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 8 октября 2017 г.
У Стены плача прошло традиционное благословление коэнов. Фоторепортаж





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Среда, 26 сентября 2018 г.
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