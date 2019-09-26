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В Израиле

Забастовка в МИДе и минобороны: отменены консульские услуги, закрываются КПП на границах с ПА

время публикации: 11:19 | последнее обновление: 11:19 блог версия для печати фото
Забастовка в МИДе и минобороны: отменены консульские услуги, закрываются КПП на границах с ПА
Здание министерства обороны в Тель-Авиве
На КПП "Каландия" (архив)

Работники министерства иностранных дел и министерства обороны объявили о немедленных забастовочных санкциях в знак протеста против решения министерства финансов прекратить оплату израильским дипломатам за границей представительских расходов.

В рамках забастовочных санкций посольства и консульства Израиля за границей прекратили предоставление консульских услуг. Также будет прекращена деятельность специального штаба МИД Израиля в Умани в период паломничества к могиле раввина Нахмана из Браслава.

Рабочий комитет министерства обороны намерен объявить о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границах с Палестинской автономией (как с сектором Газы, так и в Иудее и Самарии), а также прекратить пропуск посетителей базу генерального штаба "а-Кирия" в Тель-Авиве.

Еще ранее посольствам было разослано уведомление об отмене проведения церемоний в День памяти Катастрофы и героизма и в День памяти павших в войнах Израиля, сообщает портал ynet.

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