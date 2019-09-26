В Ган-Явне убит мужчина и тяжело ранена женщина, задержан их сын

Около 3:30 в полицию поступило сообщение о нападении и раненых в доме на улице Евулим в Ган-Явне. Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили 58-летнего мужчину и 56-летнюю женщину, получивших тяжелые ножевые ранения. Также в доме находились их дети: 31-летняя женщина и 25-летний мужчина, которые были легко ранены.

Молодой мужчина кричал и вел себя неадекватно, он был задержан полицией как подозреваемый. По данным полиции, задержанный психически болен.

Парамедики скорой помощи "Маген Давид Адом", прибывшие на место происшествия, были вынуждены констатировать смерть 58-летнего мужчины. Тяжелораненая женщина была доставлена в больницу "Асута" в Ашдоде. Легкораненой молодой женщине потребовалась помощь для выведения ее из состояния нервного шока.

Проводится расследование этого происшествия.





