Коалиция или новые выборы: политики ищут выход из тупика

Решение президента Реувена Ривлина поручить формирование правительства Биньямину Нетаниягу было принято после того, как представители блока "Кахоль Лаван" не отреагировали на компромиссное предложение главы государства.

В ходе первой беседы с Нетаниягу и Ганцем президент Ривлин предложил изменить Основной закон о правительстве таким образом, чтобы премьер-министр мог объявить о временной невозможности исполнять обязанности на неограниченный срок, а не на 100 дней, как это записано в законе сегодня. Согласно предложению Ривлина, на этот период функции главы правительства должны перейти к исполняющему его обязанности. Это предложение президента должно было позволить Нетаниягу в случае подачи обвинения являться в суд в качестве премьер-министра, а Ганцу – исполнить свое обещание избирателям и не работать в правительстве, в котором действующий премьер-министр является обвиняемым. Вторая часть предложения Ривлина заключалась в том, что будет создано паритетное правительство, в котором "Кахоль Лаван" с одной стороны и весь правый блок с другой стороны получат одинаковое число портфелей.

Как сообщает "Кан Бет", на второй встрече, состоявшейся накануне, Нетаниягу дал понять, что готов обсуждать это предложение, но Ганц не отреагировал на него.

Несмотря на то, что президент поручил формирование правительства Нетаниягу, в "Кахоль Лаван" не отвергают возможности продолжения переговоров. Условия оппозиционного блока остаются прежними: "Ликуд" должен представлять на переговорах лишь самого себя, а не 55 мандатов правых и религиозных партий, и Бени Ганц должен быть первым в ротации на посту премьер-министра. При таких требованиях "Кахоль Лаван" шансы на достижение соглашения крайне невысоки. Встреча переговорных групп двух партий, которая должна была состояться 26 сентября, перенесена на сутки, и неизвестно, состоится ли вообще.

Служба новостей телеканала "Кешет" сообщила, что накануне представители "Ликуда" обратились к главе НДИ Авигдору Либерману с предложением начать переговоры о присоединении к коалиции. Согласно опубликованной информации, "Ликуд" предложил НДИ гарантии утверждения закона о призыве в его первоначальном виде без каких-либо изменений. Однако в НДИ отвергли это предложение. Депутат Кнессета Евгений Сова заявил в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ", что его партия ни при каких обстоятельствах не присоединится к узкому право-религиозному правительству. "Мы обещали это нашим избирателям", – заявил он.

Партия "Авода" также вряд ли может быть партнером по коалиции Биньямина Нетаниягу. В ночь на 26 сентября руководство кибуцного движения опубликовало призыв к Амиру Перецу не присоединяться к правительству Биньямина Нетаниягу.

В политических кругах убеждены, что Нетаниягу не будет использовать все 28 дней, отведенные ему президентом, и возможно уже на будущей неделе вернет мандат главе государства. В этой ситуации у Ривлина будут две возможности: дать Бени Ганцу попытаться сформировать коалицию или, понимая, что шансы главы "Кахоль Лаван" исключительно теоретические, использовать последний шанс на предотвращение выборов: дать депутатам Кнессета предусмотренный законом 21 день для выдвижения кандидата, пользующегося поддержкой 61 парламентария. Если и это не приведет к созданию коалиции, Кнессет 22-го созыва автоматически будет распущен, и 90 дней спустя Израиль в третий раз за год отправится на выборы.