На горе Герцля в память о павших в войнах возведен мемориальный комплекс. ВИДЕО

В воскресенье, 30 апреля, на горе Герцля откроется новый мемориальный комплекс, возведенный в память о павших в войнах Израиля.

Белой купол высотой в 18 метров возвышается на горе Герцля, рядом с военным кладбищем. 23.000 кирпичей из белого металла, на каждом из которых высечено имя и дата гибели, по спирали поднимаются к куполу. Длинна этого скорбного списка составила 260 метров.

В день гибели военнослужащего автоматически рядом с его именем будет зажигаться памятная свеча.

Посетители комплекса с помощью компьютерных информационных систем смогут получить информацию о любом из погибших.

Работы по строительству комплекса продолжались два года и их стоимость составила 99 миллионов шекелей. Министерство обороны сообщило, что в проектировании комплекса принимали участие создатели израильского танка "Меркава".

В ближайшие два месяца комплекс будет открыт только для родственников павших.