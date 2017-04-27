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В Израиле

Эксперты: за сорванной кибератакой на Израиль стоял Иран

время публикации: 07:11 | последнее обновление: 07:55 блог версия для печати фото
Эксперты: за сорванной кибератакой на Израиль стоял Иран
Эксперты: за сорванной кибератакой на Израиль стоял Иран
Эксперты: за сорванной кибератакой на Израиль стоял Иран

Согласно оценке израильских и американских экспертов, массированная атака на израильские государственные и частные структуры, о предотвращении которой накануне сообщило национальное управление кибербезопасности, была инициирована Ираном.

Как сообщает газета "Гаарец", планировала и осуществляла атаку хакерская группа OilRig, финансируемая иранской разведкой. Впервые работа группы была зафиксирована специалистами по кибербезопасности в 2015 году. Среди его целей – государственные и крупные бизнес-структуры в Израиле, Турции, Саудовской Аравии и США.

Напомним, что в среду, 26 апреля, израильское национальное управление кибербезопасности сообщило о предотвращении крупной атаки на компьютерные сети свыше 120 министерств, ведомств и корпораций.

Согласно первичному сообщению, для атаки планировалось использовать фальшивые сертификаты безопасности и программу, разработанную Агентством национальной безопасности США, позднее украденную хакерской группой TheShadowBrokers.

Однако, по данным газеты, OilRig воспользовался уязвимостью в текстовом редакторе MS Word, проникнув в компьютеры сотрудников компьютерных фирм, работающих в качестве внешних подрядчиков на крупные структуры, после чего начали получать доступ к компьютерам их клиентов, используя фальшивые сертификаты безопасности израильских компаний.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 апреля 2017 г.
Управление кибербезопасности: предотвращена крупная атака на израильские госструктуры
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 марта 2017 г.
Кибервойны ЦАХАЛа: атаки и защита городов покемонов







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