Самолеты F-35 впервые примут участие в параде, приуроченном ко Дню независимости Израиля

В минувшую среду состоялась репетиция воздушного парада, который пройдет в следующий вторник, когда в 69-й раз будет отмечаться День независимости Израиля. Впервые в таком общенациональном параде примут участие самолеты пятого поколения F-35i "Адир".

Однако в менее масштабном воздушном параде израильские F-35 уже участвовали. Они были подняты в воздух 29 декабря прошлого года на военной базе "Хацерим" в Негеве, где проводилась церемония окончания курса военных летчиков, на которой присутствовал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Помимо F-35, в этом году в воздушном параде в честь Дня независимости будут участвовать самолеты F-15 и F-16, "Геркулесы" и вертолеты CH-53, самолет-заправщик Boeing 707, группа спортивных самолетов и др.

Примерно с 10 утра до полудня воздушный парад можно будет наблюдать практически на всей территории страны. Подробное расписание опубликовано на официальном сайте ЦАХАЛа.

Военно-морской парад в этом году не планируется. Возможно, он состоится в следующем году, когда будет праздноваться 70-летие провозглашения государства Израиль.