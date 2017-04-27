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В Израиле

Самолеты F-35 впервые примут участие в параде, приуроченном ко Дню независимости Израиля

время публикации: 06:13 | последнее обновление: 06:20 блог версия для печати фото
F-35i
Парад ВВС ЦАХАЛа. 12 мая 2016 года
Во время парада в День независимости Израиля (архив)
ВСЕ ФОТО

В минувшую среду состоялась репетиция воздушного парада, который пройдет в следующий вторник, когда в 69-й раз будет отмечаться День независимости Израиля. Впервые в таком общенациональном параде примут участие самолеты пятого поколения F-35i "Адир".

Однако в менее масштабном воздушном параде израильские F-35 уже участвовали. Они были подняты в воздух 29 декабря прошлого года на военной базе "Хацерим" в Негеве, где проводилась церемония окончания курса военных летчиков, на которой присутствовал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Помимо F-35, в этом году в воздушном параде в честь Дня независимости будут участвовать самолеты F-15 и F-16, "Геркулесы" и вертолеты CH-53, самолет-заправщик Boeing 707, группа спортивных самолетов и др.

Примерно с 10 утра до полудня воздушный парад можно будет наблюдать практически на всей территории страны. Подробное расписание опубликовано на официальном сайте ЦАХАЛа.

Военно-морской парад в этом году не планируется. Возможно, он состоится в следующем году, когда будет праздноваться 70-летие провозглашения государства Израиль.

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// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 30 декабря 2016 г.
Первый воздушный парад с участием израильских F-35. Фоторепортаж







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Четверг, 27 апреля 2017 г.
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