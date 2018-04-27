Отель у забора. Репортаж о проекте Бэнкси в Бейт-Лехеме

В 2005 году на разделительной стене в районе Бейт-Лехема появились девять работ таинственного британского уличного художника Бэнкси, впоследствии ставших символами западного восприятия палестино-израильского конфликта: голубь мира в бронежилете, девочка со скакалкой из колючей проволоки, арабский камнеметатель с букетом цветов и другие.

Идея использовать бетонную стену для художественной борьбы с израильской оккупацией была подхвачена местными жителями и иностранными туристами – и забор запестрел многочисленными граффити.

12 лет спустя, в марте 2017 года, в четырех метрах от разделительной стены был открыт отель "с худшим видом в мире".

Койка в бараке ЦАХАЛа за 60 долларов в сутки

За год в The Walled Off Hotel, который по праву считается самым масштабным детищем Бэнкси, побывали, согласно публикациям в СМИ, около 50 тысяч человек.

Здание отеля, расположенное поблизости от КПП "Рахель", представляет собой резкий контраст с окружающими пыльными улицами и разделительной стеной. Миновав обезьяну-привратника, посетитель оказывается в колониальном джентльменском клубе, украшенном херувимами, механическим пианино, изящными чайными сервизами и коллекцией викторианского фарфора.

Однако прямо над коллекцией тарелок королевской семьи наподобие оленьих рогов демонстрируется коллекция камер наблюдения вместе с собранием рогаток. А если внимательнее присмотреться к херувимам, то окажется, что все они в желтых кислородных масках.

Камин в вестибюле украшают каменные обломки. Сопроводительные записки утверждают: это то, что осталось от домов, разрушенных израильскими бульдозерами. О причинах разрушения авторы экспозиции не пишут.

Если вам дадут ключ от номера с брелоком в форме куска стены, вы сможете открыть потайную дверь, выполненную в виде книжного шкафа, за которой скрываются жилые помещения отеля.

Ночь в самом дешевом номере-общежитии, койки которого, как утверждает менеджер, когда-то стояли в бараках ЦАХАЛа, стоит 60 долларов. Ночь в президентском номере, оснащенном "всем, чего только может пожелать коррумпированный глава государства", как сказано на сайте отеля, стоит гораздо дороже.

Каждый номер, как рассказала редакции NEWSru.co.il одна посетительница отеля, оформлен в своем стиле, но общая канва, как и лобби гостиницы, посвящена абсурдности жизни "за забором". По словам другого постояльца, въехав в отель вечером, утром он проснулся под звуки сирены, выполняющей роль звукового оформления отеля.

Номера украшают работы самого Бэнкси, палестинского художника Сами Мусы и канадца Доминика Петрина. В связи с наличием в номерах художественных ценностей постояльцев при регистрации просят внести залог в размере тысячи долларов, возвращаемый после выписки из отеля.

Одно из открытых помещений гостиницы играет роль художественной галереи, где выставляются работы палестинских художников.

Постояльцам и посетителям отеля в расположенном рядом, но не всегда открытом магазине, предлагают купить трафареты и "украсить" разделительный забор своими граффити.

Кроме того, все желающие, и для этого необязательно останавливаться в отеле, могут за 15 шекелей посетить "Музей Стены", представляющий краткую историю палестино-израильского конфликта.

"Самый длинный в мире протестный баннер"

Так в описании музея называется разделительная стена, строительство которой инициировал около 15 лет назад Ариэль Шарон. С точки зрения многих израильтян, эта стена остановила террор. С точки зрения палестинских арабов, стена является одним из самых ярких и удручающих символов оккупации.

С художественной точки зрения экспозиция музея почти безупречна – каждый из отдельных маленьких залов посвящен определенному аспекту жизни в автономии и взаимодействию палестинской администрации с израильскими властями и армией, а проходы из зала в зал выполнены в форме фрагментов КПП.

Однако смысловая нагрузка экспозиции вызывает некоторые сомнения – по меньшей мере, в осведомленности авторов музея. Впрочем, судя по реакции западных посетителей, эти сомнения возникают в основном у израильтян. Речь идет не об искажении фактов, а о форме их подачи и некоторых "пробелах" в нарративе.

Например, на табличке у самодельного противогаза из пластиковой бутылки отсутствует объяснение причин, по которым ЦАХАЛ применяет спецсредства для разгона толпы, а в довольно подробном описании истории создания разделительного забора практически не упомянуты события второй интифады.

Отдельный зал посвящен ситуации в секторе Газы и операции "Нерушимая скала" (лето 2014 года). В помещении непрерывно звонит висящий на стене телефон и, когда посетитель снимает трубку, он слышит обращение на английском языке: "С вами говорит представитель Армии обороны Израиля. Ваш дом находится в районе, который будет подвергнут бомбардировке сил ЦАХАЛа. У вас есть 15 минут, чтобы эвакуироваться".

Один из экспонатов в этом зале представляет собой таблицу с числом погибших в июле-августе 2014 года жителей Газы и израильтян. Под таблицей расположены весы, на одной чаше которых "зубы" по числу убитых палестинцев, а на второй – по числу убитых израильтян. "Израильская" чаша перевешивает. Эта недвусмысленная отсылка к Холокосту подчеркивает однозначное отношение создателей музея к конфликту. Видимо, Бэнкси, воспринимая палестино-израильский конфликт как битву Давида с Голиафом, убежден, что отсутствие симметрии в силах между двумя сторонами служит оправданием подобному символизму.

Как рассказала нашей редакции сотрудница отеля, музей создавался самим Бэнкси и его командой. Сокуратором музея является сотрудник кафедры философии и истории искусств университета Эссекса доктор Гэвин Гриндон. По словам нашей собеседницы, специалисты из Израиля в создании музея задействованы не были.

"Наш палестинский персонал с особой радостью примет молодых израильтян, приезжающих с открытым сердцем"

Это текст приглашения, опубликованного на сайте отеля. Возможно, англичанин Бэнкси не знает о том, что гражданам Израиля запрещено появляться в "зоне А" без разрешения командования израильской армии.

Редакция NEWSru.co.il "с открытым сердцем" обратилась к руководству The Walled Off Hotel с просьбой ответить на несколько вопросов. Однако, узнав, что просьба поступила от израильского новостного сайта, руководство отеля не выразило готовности к сотрудничеству.

Материал подготовила Алла Гаврилова





