Вопрос освобождения сирийских заключенных не обсуждался правительством

Израильские СМИ активно обсуждают процесс принятия решения об освобождении двух сирийских заключенных, о котором стало известно 27 апреля.

Согласно опубликованной информации, этот вопрос не обсуждался военно-политическим кабинетом, и правительство не принимало никакого решения. Отметим, что в соответствии с поправкой к закону о правительстве, принятой по инициативе министра экологии Зеэва Элькина, лишь кабинет министров имеет право принимать решение об освобождении террористов.

Два министра, входящие в состав военно-политического кабинета, отказались в ответ на обращение NEWSru.co.il комментировать данный эпизод.

Из пресс-службы президента Ривлина передали следующее: "После того, как материалы были переданы президенту, и в связи с особыми обстоятельствами дела, отдел амнистий канцелярии главы государства обратился к юридическому советнику правительства с просьбой получить разрешение на подобный шаг. После получения согласия юридического советника правительства, президент воспользовался своими полномочиями амнистировать заключенных. Этими полномочиями он наделен в соответствии с Основным законом о президенте".

Из пресс-службы министерства юстиции передали: "Через несколько дней после похорон Захарии Баумеля представители правительственных структур обратились к юридическому советнику правительства с просьбой представить заключение о возможности освобождения двух сирийских заключенных, находящихся в Израиле, путем предоставления им амнистии президентом государства в качестве жеста доброй воли. После изучения всех обстоятельств дела и в связи с особыми обстоятельствами было принято решение, что в данном случае нет юридических препятствий для предоставления амнистии президентом".

В правительственных кругах в Иерусалиме утверждают также, что решение об освобождении заключенных было принято уже после возвращения в Израиль тела Захарии Баумеля, а не являлось частью какой-либо сделки.

Министр юстиции Айелет Шакед заявила в ходе празднований мимуны в Мевасерет Ционе: "Министерство юстиции и канцелярия президента принимали участие в этом процессе. И президент и я были в курсе дела, все осуществлялось в полном соответствии с законом, с ведома и разрешения юридического советника правительства".

27 апреля высокопоставленный израильский чиновник заявил, что после возвращения тела военнослужащего Захарии Баумеля израильскими властями было принято решение освободить двух сирийских заключенных в качестве жеста доброй воли. "Этот вопрос не обсуждался заранее", - подчеркнул он.

Сирийскими заключенными, которых планируется освободить, судя по всему, станут Хамис Ахмад, житель лагеря беженцев Ярмук, находящийся в израильской тюрьме с 2005 года, и Зидан Твиль, житель деревни Аль-Хадр, отбывающий срок с июля 2008-го.

Ахмад – активист ФАТХа, арестованный за попытку нападения на одну из баз ЦАХАЛа и приговоренный к 18 годам тюремного заключения. Твиль отбывает срок за уголовные преступления, связанные с продажей наркотиков. Он должен был выйти на свободу в июле этого года.

Напомним, 3 апреля была разрешена к публикации информация, что в ходе секретной операции ЦАХАЛа в Израиль было возвращено тело Захарии Баумеля, пропавшего без вести во время битвы в районе деревни Султан Якуб в 1982 году, во время Первой ливанской войны.

На следующий день сирийское государственное телевидение сообщало, что официальному Дамаску ничего не было известно об обнаружении и передаче Иерусалиму останков солдата ЦАХАЛа.

Источник в правительстве Сирии заявил журналистам, что история с передачей тела может свидетельствовать о связи террористов "Исламского государства" с израильской разведкой "Мосад".

В тот же день в российском министерстве обороны состоялась церемония, в ходе которой главе израильского правительства Биньямину Нетаниягу, находившемуся с визитом в Москве, были переданы ботинки и комбинезон Захарии Баумеля.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с Биньямином Нетаниягу заявил, что могила с останками солдата ЦАХАЛа Захарии Баумеля была обнаружена российскими военными.





