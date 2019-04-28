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В Израиле

Вопрос освобождения сирийских заключенных не обсуждался правительством

время публикации: 27 апреля 2019 г., 21:35 | последнее обновление: 00:15 блог версия для печати фото
Вопрос освобождения сирийских заключенных не обсуждался правительством
Вопрос освобождения сирийских заключенных не обсуждался правительством
Вопрос освобождения сирийских заключенных не обсуждался правительством

Израильские СМИ активно обсуждают процесс принятия решения об освобождении двух сирийских заключенных, о котором стало известно 27 апреля.

Согласно опубликованной информации, этот вопрос не обсуждался военно-политическим кабинетом, и правительство не принимало никакого решения. Отметим, что в соответствии с поправкой к закону о правительстве, принятой по инициативе министра экологии Зеэва Элькина, лишь кабинет министров имеет право принимать решение об освобождении террористов.

Два министра, входящие в состав военно-политического кабинета, отказались в ответ на обращение NEWSru.co.il комментировать данный эпизод.

Из пресс-службы президента Ривлина передали следующее: "После того, как материалы были переданы президенту, и в связи с особыми обстоятельствами дела, отдел амнистий канцелярии главы государства обратился к юридическому советнику правительства с просьбой получить разрешение на подобный шаг. После получения согласия юридического советника правительства, президент воспользовался своими полномочиями амнистировать заключенных. Этими полномочиями он наделен в соответствии с Основным законом о президенте".

Из пресс-службы министерства юстиции передали: "Через несколько дней после похорон Захарии Баумеля представители правительственных структур обратились к юридическому советнику правительства с просьбой представить заключение о возможности освобождения двух сирийских заключенных, находящихся в Израиле, путем предоставления им амнистии президентом государства в качестве жеста доброй воли. После изучения всех обстоятельств дела и в связи с особыми обстоятельствами было принято решение, что в данном случае нет юридических препятствий для предоставления амнистии президентом".

В правительственных кругах в Иерусалиме утверждают также, что решение об освобождении заключенных было принято уже после возвращения в Израиль тела Захарии Баумеля, а не являлось частью какой-либо сделки.

Министр юстиции Айелет Шакед заявила в ходе празднований мимуны в Мевасерет Ционе: "Министерство юстиции и канцелярия президента принимали участие в этом процессе. И президент и я были в курсе дела, все осуществлялось в полном соответствии с законом, с ведома и разрешения юридического советника правительства".

27 апреля высокопоставленный израильский чиновник заявил, что после возвращения тела военнослужащего Захарии Баумеля израильскими властями было принято решение освободить двух сирийских заключенных в качестве жеста доброй воли. "Этот вопрос не обсуждался заранее", - подчеркнул он.

Сирийскими заключенными, которых планируется освободить, судя по всему, станут Хамис Ахмад, житель лагеря беженцев Ярмук, находящийся в израильской тюрьме с 2005 года, и Зидан Твиль, житель деревни Аль-Хадр, отбывающий срок с июля 2008-го.

Ахмад – активист ФАТХа, арестованный за попытку нападения на одну из баз ЦАХАЛа и приговоренный к 18 годам тюремного заключения. Твиль отбывает срок за уголовные преступления, связанные с продажей наркотиков. Он должен был выйти на свободу в июле этого года.

Напомним, 3 апреля была разрешена к публикации информация, что в ходе секретной операции ЦАХАЛа в Израиль было возвращено тело Захарии Баумеля, пропавшего без вести во время битвы в районе деревни Султан Якуб в 1982 году, во время Первой ливанской войны.

На следующий день сирийское государственное телевидение сообщало, что официальному Дамаску ничего не было известно об обнаружении и передаче Иерусалиму останков солдата ЦАХАЛа.

Источник в правительстве Сирии заявил журналистам, что история с передачей тела может свидетельствовать о связи террористов "Исламского государства" с израильской разведкой "Мосад".

В тот же день в российском министерстве обороны состоялась церемония, в ходе которой главе израильского правительства Биньямину Нетаниягу, находившемуся с визитом в Москве, были переданы ботинки и комбинезон Захарии Баумеля.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с Биньямином Нетаниягу заявил, что могила с останками солдата ЦАХАЛа Захарии Баумеля была обнаружена российскими военными.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 апреля 2019 г.
Спецпредставитель президента РФ по Сирии: Израиль освободит нескольких сирийских заключенных
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 апреля 2019 г.
Источники в оборонном ведомстве назвали имена сирийцев, которые будут освобождены
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 апреля 2019 г.
Израильский источник: принято решение освободить двух сирийских заключенных
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 апреля 2019 г.
Спецпредставитель президента РФ по Сирии: Израиль освободит нескольких сирийских заключенных





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