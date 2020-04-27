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NEWSru.co.il :: В Израиле27 апреля 2020 г., 08:54

Карантин в День памяти и День независимости. Комментарии полиции

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Карантин в День памяти и День независимости. Комментарии полиции

Начальник отдела полиции по работе с русскоязычными СМИ майор Михаил Зингерман прокомментировал в беседе с редакцией NEWSru.co.il ограничения, введенные на День памяти павших и День независимости.

Представитель полиции напоминает, что, начиная с 16:00 27 апреля все военные кладбища будут закрыты для посещения. У въездов на кладбища будут установлены блокпосты. Полиция просит граждан соблюдать распоряжения правительства. Однако майор Зингерман подчеркнул, что полиция не будет вступать в конфликты с нарушителями этого распоряжения и не будет штрафовать тех, кто, несмотря на запреты и разъяснительную работу, выбрал посетить могилы своих близких.

В День независимости, с 17:00 28 апреля и до 20:00 29 апреля, будут действовать такие же ограничения, как на Песах. В течение этого времени будет полностью прекращена работа общественного транспорта. Гражданам запрещено покидать пределы своего населенного пункта (за исключением таких случаев как передача ребенка от одного родителя другому и оказание экстренной помощи). Разрешено удаляться от дома на расстояние 100 метров. Исключение составляет приобретение лекарств или других необходимых товаров или услуг.

Майор Зингерман подчеркивает, что в День независимости большие силы полиции будут брошены на контролирование соблюдения карантинных ограничений в парках и на пляжах страны.

По словам Зингермана, полиция не намерена выдавать разрешения муниципалитетам на проведение салютов в вечер Дня независимости, однако, как говорит майор, большая часть крупных населенных пунктов сами отказались от праздничных фейерверков.

Зингерман также напоминает, что в эти дни в мусульманском секторе проходит праздник Рамадан. По словам майора, мусульманское население и лидеры мусульманской общины проявляют понимание ситуации и следят за выполнением карантинных ограничений.

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