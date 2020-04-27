День памяти павших: церемонии и мероприятия

Вечером в понедельник, 27 апреля, в Израиле начнутся церемонии Дня памяти павших солдат и жертв террора. По официальным данным, с 1860 года в Эрец-Исраэль в войнах и диверсиях погибли 23816 военнослужащих. За минувший год число павших увеличилось на 42 человека. В общей сложности, за все годы 4166 человек стали жертвами терактов. Последней жертвой была 17-летняя Рина Шнерб, убитая террористами в августе 2019 года.

Карантин в День памяти и День независимости. Комментарии полиции

В этом году из-за эпидемии коронавируса изменен порядок проведения церемоний.

В 20:00 по всей стране прозвучит траурная сирена, после чего возле Стены Плача начнется государственная церемония Дня памяти. Она пройдет без публики и будет транслироваться в прямом эфире. На церемонии выступит президент государства Реувен Ривлин, получивший специальное разрешение. Президент попросит израильтян выйти на балконы и петь национальный гимн "А-Тикву".

В это же время в Латруне начнется церемония Дня памяти на английском языке, посвященная памяти евреев диаспоры. Церемония будет транслироваться в аккаунте организации "Маса" в социальной сети facebook с переводом на русский язык, и в ней примут участие президент государства Реувен Ривлин, глава Еврейского агентства "Сохнут" Ицхак Герцог, министр диаспоры Ципи Хотовели, а также отец сержанта Макса Штейнберга, солдата, репатриировавшегося в Израиль из США и погибшего в ходе операции "Нерушимая скала".

В 21:00 у Яффских ворот Старого города в Иерусалиме начнется церемония, организованная муниципалитетом столицы. В мероприятии под названием "Помним, рассказываем, поем" примет участие мэр города Моше Леон.

На площади возле Кнессета состоится церемония "Песни в их память". В 21:00 она будет транслироваться телеканалом "Кан 11", а в 22:10 телеканалом "Кешет". Сама церемония, организованная министерством обороны и Кнессетом, будет проходить без публики.

28 апреля в 11:00 по всей стране прозвучит двухминутная траурная сирена. После этого ВВС совершат полет над военным кладбищем на горе Герцля в Иерусалиме и над Залом памяти.

В 11:02 на военном кладбище на горе Герцля начнется официальная церемония Дня памяти. Церемония пройдет без участия публики, и в ней примут участие президент государства Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр обороны Нафтали Беннет и главы оборонных структур.

В 13:00 на горе Герцля состоится церемония памяти жертв террора. Эта церемония также пройдет без участия публики.

В 16:00 там же состоится церемония памяти бойцов подполья, погибших в борьбе за независимость еврейского государства. В этой церемонии публика также не примет участия.

В течение всего дня в Зале памяти на горе Герцля солдаты ЦАХАЛа будут зачитывать имена павших. Эта инициатива министра обороны Нафтали Беннета будет воплощена впервые в год, когда семьям павших запрещено посещать могилы близких в День памяти из-за эпидемии коронавируса.

В 19:40 на горе Герцля начнется церемония открытия мероприятий Дня независимости Израиля.

Напомним, что, начиная с 16:00 27 апреля, все военные кладбища будут закрыты для посещения. У въездов на кладбища будут установлены блокпосты. Полиция просит граждан соблюдать распоряжения правительства. Однако полиция не будет вступать в конфликты с нарушителями этого распоряжения и не будет штрафовать тех, кто, несмотря на запреты и разъяснительную работу, решит посетить могилы своих близких.