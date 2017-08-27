В Ашкелоне задержан подозрительный мужчина. Горожанам рекомендуется сохранять бдительность

Пресс-служба полиции сообщила, что в Ашкелоне обнаружен и задержан житель Палестинской автономии, вызвавший подозрение служб безопасности.

Он передан для дальнейшего расследования сотрудникам ШАБАК.

Примерно в 13:00 поступило сообщение, что силы полиции и пограничников ведут в Ашкелоне розыск подозрительного мужчины, нелегала из Палестинской автономии.

После двух часов розыска пресс-служба полиции сообщила, что операция завершена.

Тем не менее, правоохранительные органы попросили жителей Ашкелона не снижать уровень бдительности и о любом инциденте, подозрительном лице или предмете сообщать в диспетчерский центр полиции по телефону 100.



