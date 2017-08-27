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В Ашкелоне задержан подозрительный мужчина. Горожанам рекомендуется сохранять бдительность

время публикации: 15:30 | последнее обновление: 15:30 блог версия для печати фото
В Ашкелоне задержан подозрительный мужчина. Горожанам рекомендуется сохранять бдительность

Пресс-служба полиции сообщила, что в Ашкелоне обнаружен и задержан житель Палестинской автономии, вызвавший подозрение служб безопасности.

Он передан для дальнейшего расследования сотрудникам ШАБАК.

Примерно в 13:00 поступило сообщение, что силы полиции и пограничников ведут в Ашкелоне розыск подозрительного мужчины, нелегала из Палестинской автономии.

После двух часов розыска пресс-служба полиции сообщила, что операция завершена.

Тем не менее, правоохранительные органы попросили жителей Ашкелона не снижать уровень бдительности и о любом инциденте, подозрительном лице или предмете сообщать в диспетчерский центр полиции по телефону 100.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 августа 2017 г.
В Ашкелоне ведется розыск подозрительного нелегала







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