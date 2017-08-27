ДТП в Гуш-Эционе и на трассе №461: один погибший, восемь пострадавших

В ночь на воскресенье, 27 августа, недалеко от поселения Ткоа в Гуш-Эционе произошло ДТП, в результате которого пострадали погиб палестинский араб, еще семеро пострадали.

В настоящее время медики ЦАХАЛа и службы скорой помощи "Маген Давид Адом" оказывают пострадавшим, трое из которых находятся в тяжелом состоянии, медицинскую помощь.

Немногим ранее на трассе номер 461 в центральном районе Израиля мотоцикл, которым управлял мужчина в возрасте примерно 20 лет, столкнулся с автомобилем. Мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

Состояние пациента оценивается врачами больницы как средней степени тяжести.

Дорожная полиция выясняет причины и обстоятельства аварий.