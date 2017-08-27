Завершены переговоры о приобретении ЦАХАЛом семнадцати самолетов F-35

В минувшие выходные делегация министерства обороны завершила переговоры о приобретении у США 17 самолетов F-35, сообщили из пресс-службы оборонного ведомства.

Речь идет о второй части сделки, в рамках которой Израиль приобрел у США 50 истребителей F-35. Согласно подписанному соглашению, самолеты поступят в Израиль до 2024 года.

В сообщении министерства обороны отмечается, что решение о реализации опции приобретения 17 самолетов принял военно-политический кабинет на специальном заседании форума по вооружению.

В июне 2017 года министерство обороны Израиля передало в Пентагон документ, уведомляющий о согласии реализовать опцию по закупке 17 боевых самолетов пятого поколения F-35 в дополнение к 33 уже закупленным. Представитель делегации минобороны Дуби Лави заявил, что в результате переговоров удалось добиться снижения стоимости сделки, и средняя цена каждого самолета ниже 100 миллионов долларов.

Таким образом, в ВВС ЦАХАЛа будут сформированы две полные эскадрильи по 25 самолетов в каждой.

На текущий момент в распоряжении ЦАХАЛа 5 самолетов F-35. В августе-сентябре в страну прибудут еще 4 самолета, а в течение 2018 года – еще 9 машин. Поставки первых 33 самолетов завершатся в 2021 году.