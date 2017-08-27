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В Израиле

Генсек ООН встретится с семьями Голдина, Шауля и Менгисту

время публикации: 14:33 | последнее обновление: 14:33 блог версия для печати фото
Антониу Гутерриш

В понедельник, 28 августа, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который прибудет в Израиль с официальным визитом, встретится с семьями солдат Адара Голдина и Орена Шауля, чьи тела находятся у ХАМАСа, а также с семьей Авера Менгисту, удерживаемого в секторе Газы.

Во встрече примет участие постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон.

В ходе своего визита глава ООН встретится также с президентом Реувеном Ривлиным, премьер-министром Биньямином Нетаниягу, министром обороны Авигдором Либерманом и высокопоставленными военными. Затем Гутерриш посетит Палестинскую автономию и сектор Газы.

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