Генсек ООН встретится с семьями Голдина, Шауля и Менгисту

В понедельник, 28 августа, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который прибудет в Израиль с официальным визитом, встретится с семьями солдат Адара Голдина и Орена Шауля, чьи тела находятся у ХАМАСа, а также с семьей Авера Менгисту, удерживаемого в секторе Газы.

Во встрече примет участие постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон.

В ходе своего визита глава ООН встретится также с президентом Реувеном Ривлиным, премьер-министром Биньямином Нетаниягу, министром обороны Авигдором Либерманом и высокопоставленными военными. Затем Гутерриш посетит Палестинскую автономию и сектор Газы.