Родители Адара Голдина: "Израиль имеет слабого и трусливого министра обороны"

Лея и Симха Голдины, родители погибшего офицера ЦАХАЛа Адара Голдина, провели пресс-конференцию, на которой прокомментировали высказывание Авигдора Либермана о том, что Израиль не должен повторять ошибку, совершенную в ходе сделки Шалита.

Родители младшего лейтенанта Адара Голдина, признанного погибшим в ходе операции "Нерушимая скала" и тело которого удерживается ХАМАС, в ходе пресс-конференции, которая проходила в их доме в Кфар-Сабе, заявили, что "государство Израиль имеет слабого и трусливого министра обороны. Он умеет хорошо говорить, но не умеет действовать".

Они обвинили министра обороны Авигдора Либермана в том, что он препятствует назначению нового координатора действий правительства по вопросам пленных и пропавших без вести.

Отец Адара заявил, что он очень надеется на поддержку ООН и США в вопросе возвращения тела его сына домой.

Кроме того, Симха Голдин заявил, что Израиль должен изменить свою политику в отношении ХАМАС с тем, чтобы оказать на него давление и добиться согласия на возвращения тел Адара и Шауля. Он потребовали ужесточить условия содержания террористов в израильских тюрьмах, которые, по его словам, ощущают себя в израильских тюрьмах, как в пионерском лагере.

Родители обратились к главе правительства Биньямину Нетаниягу с требованием немедленно назначить преемника Лиора Лотана, покинувшего должность координатора по вопросам пленных, а также "поддержать ценности ЦАХАЛа, который не оставляет своих пленных в руках врага".

Ранее Авигдор Либерман, комментируя отставку Лиора Лотана, заявил, что с пониманием относится к критике семей Голдин и Шауль, и не снимает с себя ответственности за возвращение Адара и Орона, а также других израильтян, которых ХАМАС продолжает удерживать в секторе Газы в нарушение международного права. " Я вижу в этом высшую моральную и нравственную ценность, в первую очередь по отношению к семьям, но также и по отношению к ЦАХАЛу и всему государству Израиль", - заявил Авигдор Либерман.

При этом он заявил, что Израиль не имеет права повторять ошибку, совершенную в ходе сделки Шалита. " В рамках этой сделки были освобождены 1027 террористов, среди них были убийцы, а также и те, кто их посылал, включая Махмуда Кауасмэ, который был отпущен в сектор Газа и впоследствии оплатил похищение троих юношей, и Яхью Сануара, который сейчас стоит во главе ХАМАС в секторе Газа. Очень важно также помнить, что 202 из тех, кто был освобожден в рамках сделки Шалита были впоследствии задержаны службами безопасности за участие в терроре, а 111 из них до сих пор находятся в израильской тюрьме. Не стоит также забывать, что 7 израильтян были убиты при прямом или косвенном участии тех, кто был освобожден в рамках сделки", - заявил Либерман.

При этом он отметил, что "перед назначением преемника Лиора Лотана необходимо принять к руководству отчет комиссии Шамгара целиком и таким образом обрисовать государству Израиль и его представителям четкие границы, особенно в том, что касается необходимости проявлять твердость по отношению к нашим врагам и демонстрации им того, что мы не намерены идти на компромиссы, когда дело касается безопасности израильского народа".





