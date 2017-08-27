Десятки работников "Хайфа Химикалим" протестуют против увольнений

В воскресенье, 27 августа, десятки работников "Хайфа Химикалим" заблокировали ворота завода и не пускают сотрудников предприятия, которые приехали на слушания перед увольнением.

Протестующие отметили, что они также намерены преградить дорогу работникам, нанятым для опустошения хранилища аммиака.

22 августа компания "Хайфа Химикалим" сообщила о закрытии завода в Хайфе и увольнении работников предприятия. Завод будет закрыт в связи с решением об опустошении хранилища аммиака.

Согласно решению Верховного суда от 27 июля, хранилище должно быть опустошено до 18 сентября. В начале августа министерство экологии выдало заводу "Хайфа Химикалим" разрешение, необходимое для проведения этих работ.