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Десятки работников "Хайфа Химикалим" протестуют против увольнений

время публикации: 11:15 | последнее обновление: 11:15 блог версия для печати

В воскресенье, 27 августа, десятки работников "Хайфа Химикалим" заблокировали ворота завода и не пускают сотрудников предприятия, которые приехали на слушания перед увольнением.

Протестующие отметили, что они также намерены преградить дорогу работникам, нанятым для опустошения хранилища аммиака.

22 августа компания "Хайфа Химикалим" сообщила о закрытии завода в Хайфе и увольнении работников предприятия. Завод будет закрыт в связи с решением об опустошении хранилища аммиака.

Согласно решению Верховного суда от 27 июля, хранилище должно быть опустошено до 18 сентября. В начале августа министерство экологии выдало заводу "Хайфа Химикалим" разрешение, необходимое для проведения этих работ.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 августа 2017 г.
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Работники "Хайфа Химикалим Даром" забаррикадировались на территории завода
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 августа 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 августа 2017 г.
Завод "Хайфа Химикалим" получил разрешение, необходимое для опустошения хранилища аммиака
// NEWSru.co.il // Экономика // 1 августа 2017 г.
Администрация "Хайфа Химикалим" объявила о закрытии предприятия
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 июля 2017 г.
Верховный суд отложил опустошение хранилища аммиака в Хайфе до 18 сентября







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