Полиция обнаружила игорное заведения на корабле в порту Эйлата

В ночь на воскресенье, 27 августа, полиция провела обыски на корабле в порту Эйлата в связи с подозрением, что судно используется для проведения азартных игр.

В ходе обысков были обнаружены несколько игроков, а также оборудование для азартных игр, включая столы с рулетками.

Также была найдена израильская и иностранная валюта на сумму сто тысяч шекелей. Согласно подозрению, налоговые органы не были уведомлены об этих деньгах.

Полиция задержала троих мужчин по подозрению в том, что они содержали игорное заведение и отмывали деньги.