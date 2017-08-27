27 августа 2017 г.
последняя новость: 20:19
Жена о смерти Александра Маслякова
На апельсины взглянули по-новому
Макрон заплатил Наташе 26 тыс евро
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:50 СМИ: Нетаниягу встретится с Трампом перед выступлением на Генассамблее ООН
19:25 Депутатам Кнессета будет разрешено подняться на Храмовую гору, министрам – нет
18:37 Нив Нахамия, раненный в результате теракта в супермаркете в Явне, выписан из больницы
18:15 Родители Адара Голдина: "Израиль имеет слабого и трусливого министра обороны"
16:50 На 105-м году жизни скончался генерал-майор ЦАХАЛа Ицхак Пундак
16:06 На 574-м шоссе произошла авария с участием трех грузовых автомобилей и автобуса. ВИДЕО
15:59 Вылетевший из Мюнхена самолет "Эль-Аль" совершил экстренную посадку в Загребе из-за запаха гари
15:30 В Ашкелоне задержан предполагаемый террорист. Горожанам рекомендуется сохранять бдительность
15:11 В преддверии нового учебного года минпрос открывает колл-центр для обращений граждан
14:51 Полиция обнаружила игорное заведения на корабле в порту Эйлата
В Израиле

Депутатам Кнессета будет разрешено подняться на Храмовую гору, министрам – нет

время публикации: 19:25 | последнее обновление: 19:25 блог версия для печати фото
Депутатам Кнессета будет разрешено подняться на Храмовую гору, министрам – нет

В воскресенье, 27 августа, полиция Израиля сообщила, что в ближайший вторник депутатам Кнессета будет позволено подняться на Храмовую гору. От того, насколько спокойно пройдет день, зависит, станут ли эти визиты постоянными.

Сайт "Мако" со ссылкой на офицера безопасности Кнессета сообщил, что полиция предупредила политиков о некоторых ограничениях, которые будут введены в день посещения Храмовой горы.

В частности, чтобы избежать столкновений между арабскими и еврейскими депутатами, они не должны будут встречаться на Храмовой горе. Кроме того, по-прежнему будет действовать запрет на посещение объекта в отношении министров.

Политики-евреи должны будут соблюдать в ходе визита правила, установленные для немусульман. В частности, им будет запрещено молиться.

Главный офицер Кнессета Йосеф Гриф в письмах, разосланных депутатам, сообщил, что полиция намеревалась разрешить посещение Храмовой горы еще пару месяцев назад, но теракт, в ходе которого погибли двое сотрудников служб безопасности, вынудил изменить планы. Также в письме указывается, что прием заявок от политиков будет прекращен за 24 часа до начала визитов.

Полиция оставила за собой право отменить все визиты в случае изменения обстановки.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 августа 2017 г.
Полиция отменяет запрет на визиты депутатов на Храмовую гору
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 августа 2017 г.
Депутаты Глик и Муалем пытались подняться на Храмовую гору вопреки запрету
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 августа 2017 г.
Депутат Глик пришел "на работу" к Львиным воротам в Иерусалиме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 июля 2017 г.
Полиция не пустила депутата Ханин Зуаби на Храмовую гору
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 июля 2017 г.
Отменено возобновление визитов политиков на Храмовую гору
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 марта 2017 г.
СМИ: Нетаниягу намерен разрешить депутатам Кнессета подниматься на Храмовую гору







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 27 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017