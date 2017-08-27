Депутатам Кнессета будет разрешено подняться на Храмовую гору, министрам – нет

В воскресенье, 27 августа, полиция Израиля сообщила, что в ближайший вторник депутатам Кнессета будет позволено подняться на Храмовую гору. От того, насколько спокойно пройдет день, зависит, станут ли эти визиты постоянными.

Сайт "Мако" со ссылкой на офицера безопасности Кнессета сообщил, что полиция предупредила политиков о некоторых ограничениях, которые будут введены в день посещения Храмовой горы.

В частности, чтобы избежать столкновений между арабскими и еврейскими депутатами, они не должны будут встречаться на Храмовой горе. Кроме того, по-прежнему будет действовать запрет на посещение объекта в отношении министров.

Политики-евреи должны будут соблюдать в ходе визита правила, установленные для немусульман. В частности, им будет запрещено молиться.

Главный офицер Кнессета Йосеф Гриф в письмах, разосланных депутатам, сообщил, что полиция намеревалась разрешить посещение Храмовой горы еще пару месяцев назад, но теракт, в ходе которого погибли двое сотрудников служб безопасности, вынудил изменить планы. Также в письме указывается, что прием заявок от политиков будет прекращен за 24 часа до начала визитов.

Полиция оставила за собой право отменить все визиты в случае изменения обстановки.