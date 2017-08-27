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В Израиле

Сочинское интервью Нетаниягу: о Путине, Иране и расследованиях

время публикации: 07:46 | последнее обновление: 08:12 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу в Сочи. 23 августа 2017 года
Биньямин Нетаниягу в Сочи. 23 августа 2017 года
Биньямин Нетаниягу и Владимир Путин. Сочи, 23 августа 2017 года

В ходе однодневного визита в Сочи, целью которого была встреча с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министр Биньямин Нетаниягу дал интервью 20 каналу ИТВ. 27 августа это интервью подробно обсуждается в российских СМИ.

"Все мои встречи с президентом Путиным приносили пользу безопасности Израиля, однако имели значение не только для нас, но и для России, – заявил в интервью глава правительства. – После этой встречи, длившейся почти три часа и касавшейся в основном проблемы углубления иранского влияния в Сирии, я могу с уверенностью сказать, что и она послужит безопасности Израиля".

Нетаниягу пояснил причину срочной встречи с президентом России: "В последние недели ситуация, которая длительное время в своей основе была статичной, изменилась. Сразу после ввода российских войск в Сирию была достигнута договоренность с российской стороной о координации военных шагов для того, чтобы избежать столкновений, и эта договоренность действует. Параллельно президент Путин и я встречались для обсуждения текущей ситуации. Сейчас положение в Сирии изменилось. Возникла позитивная перспектива победы над "Исламским государством", а с другой стороны все районы, откуда ушло ИГ планомерно и систематично занимаются Ираном. Иран не скрывает своего намерения дислоцировать в Сирии свои воздушные, морские, наземные силы, и одной из главных целей является война против Израиля. Этой цели Иран не скрывает. В связи с этими изменениями я считал правильным сказать президенту Путину, насколько опасна новая ситуация, и пояснить, что именно мы собираемся предпринять".

По словам Нетаниягу, еще до того, как он побеседовал с президентом Путиным, высокопоставленная израильская делегация беседовала на ту же тему с представителями Совета по национальной безопасности США. "В состав делегации входили глава "Мосада", глава военной разведки, а также представители Совета по национальной безопасности. Состоялся очень открытый и честный разговор, в ходе которого были представлены наши позиции, выработанные в ходе многочисленных обсуждений, в том числе и на заседаниях военно-политического кабинета. Прежде всего мы довели их до сведения двух крупных держав, имеющих влияние в регионе: США и России", – сказал премьер-министр.

Глава правительства прокомментировал также демонстрации ультраправых и антисемитские инциденты в США. "Это далеко не пустяк, когда люди маршируют под нацистскими и неонацистскими лозунгами и произносят антисемитские речи, – сказал премьер-министр. – Я говорил и повторяю еще раз: эти люди должны вернуться в те дыры, из которых они выползли. Я обычно тщательно выбираю выражения и стараюсь не вмешиваться в дискуссию внутри США, но в данном случае есть место самым острым высказываниям".

Нетаниягу коснулся и ситуации вокруг расследований, которые ведутся в отношении него: "Не могу сказать, что это приятно, но я продолжаю делать главное – обеспечивать безопасность Израиля. Я уже давно привык действовать одновременно в различных направлениях и фокусироваться на главном".

Отметим, что в июле 2017 года Нетаниягу уже давал интервью 20 каналу. Это единственное израильское СМИ, с которым глава правительства в последнее время соглашается беседовать.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 августа 2017 г.
Источник в минобороны: ситуация в Сирии становится невыносимой для Израиля
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 августа 2017 г.
Дан Шапиро: США беспокоит "bromance" Нетаниягу и Путина, но Израиль должен себя защищать
// NEWSru.co.il // В мире // 23 августа 2017 г.
На встрече с Путиным Нетаниягу поддержал участие России в музейном проекте "Собибор"
// NEWSru.co.il // В мире // 23 августа 2017 г.
В Сочи прошла встреча лидеров России и Израиля, Нетаниягу говорил об иранской угрозе







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