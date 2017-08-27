Нив Нахамия, раненный в результате теракта в супермаркете в Явне, выписан из больницы

Нив Нахамия, заместитель управляющего филиалом торговой сети "Шуферсаль" в Явне, 27 августа выписан из больницы.

Врачи больницы "Каплан", в которую был доставлен Нив после теракта, называют его героем. Они говорят, что их пациент перенес несколько операций и отчаянно боролся за свою жизнь.

По словам медикам, Ниву предстоит длительный период реабилитации. Но врачи уверены, что их пациент полностью восстановится.

Нив Нахамия, работавший в супермаркете "Шуферсаль" на улице Санедрин в Явне, был доставлен в больницу 2 августа в критическом состоянии после того, как на него со спины вооруженный ножом террорист. 42-летний мужчина оказал сопротивление нападавшему, но был тяжело ранен. Нападавшего, 19-летнего жителя арабской деревни Ятта, задержали граждане, которые удерживали его до приезда полиции.

Вечером 2 августа и в ночь на 3 августа при поддержке военных и пограничной полиции в деревне Ятта сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) провели обыски в доме террориста, а также в домах его родственников и знакомых. Для допроса был задержан отец террориста. Во время проведения этих операций жители Ятта пытались воспрепятствовать действиям сил безопасности.