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В Израиле

Нив Нахамия, раненный в результате теракта в супермаркете в Явне, выписан из больницы

время публикации: 18:37 | последнее обновление: 18:37 блог версия для печати

Нив Нахамия, заместитель управляющего филиалом торговой сети "Шуферсаль" в Явне, 27 августа выписан из больницы.

Врачи больницы "Каплан", в которую был доставлен Нив после теракта, называют его героем. Они говорят, что их пациент перенес несколько операций и отчаянно боролся за свою жизнь.

По словам медикам, Ниву предстоит длительный период реабилитации. Но врачи уверены, что их пациент полностью восстановится.

Нив Нахамия, работавший в супермаркете "Шуферсаль" на улице Санедрин в Явне, был доставлен в больницу 2 августа в критическом состоянии после того, как на него со спины вооруженный ножом террорист. 42-летний мужчина оказал сопротивление нападавшему, но был тяжело ранен. Нападавшего, 19-летнего жителя арабской деревни Ятта, задержали граждане, которые удерживали его до приезда полиции.

Вечером 2 августа и в ночь на 3 августа при поддержке военных и пограничной полиции в деревне Ятта сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) провели обыски в доме террориста, а также в домах его родственников и знакомых. Для допроса был задержан отец террориста. Во время проведения этих операций жители Ятта пытались воспрепятствовать действиям сил безопасности.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 августа 2017 г.
Задержан отец террориста, совершившего нападение в Явне. Беспорядки в деревне Ятта
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 августа 2017 г.
Проведен обыск в доме террориста, совершившего нападение в Явне
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 августа 2017 г.
Теракт в Явне, тяжело ранен мужчина







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