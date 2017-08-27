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В Израиле

На 105-м году жизни скончался генерал-майор ЦАХАЛа Ицхак Пундак

время публикации: 16:50 | последнее обновление: 17:01 блог версия для печати фото
Ицхак Пундак

Ицхак Пундак, которому в июне исполнилось 104 года, скончался всего через четыре года после того, как ему было присвоено звание генерал-майора.

Ицхак Пундак родился 13 июня 1913 года в Польше. В 1933 году репатриировался в Эрец-Исраэль и поступил в "Хагану". Во время Войны за независимость Пундак командовал сначала 53-м батальоном, затем 9-й бригадой. После войны командовал НАХАЛем и бронетанковыми частями. В 1954 году начгенштаба Моше Даян пообещал ему генеральское звание, но затем сообщил, что министр обороны Пинхас Лавон приказал заморозить присвоение этого звания всем полковникам, занимавшим генеральские должности, за единственным исключением – генерал-майорские погоны получил Ицхак Рабин.

В 1959 году полковник Ицхак Пундак узнал, что обещанное звание генерала он так и не получит, и уволился из вооруженных сил. В 1971 году он вернулся в армию в недавно введенном звании бригадного генерала и отслужил еще два года, после чего окончательно уволился из вооруженных сил накануне Войны Судного дня. Все эти десятилетия Пундак требовал присвоить ему звание генерал-майора.

В августе 2013 года начальник генштаба Бени Гац распорядился присвоить Пундаку звание генерал-майора. Это решение поддержал Моше Яалон, занимавший в тот период пост министра обороны.

Пундак стал первым офицером, получившим звание генерал-майора за годы резервистской службы, хотя многие полковники, будучи резервистами, дослуживались до звания бригадного генерала.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 августа 2013 г.
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