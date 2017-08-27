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В Израиле

Вылетевший из Мюнхена самолет "Эль-Аль" совершил экстренную посадку в Загребе из-за запаха гари

время публикации: 15:59 | последнее обновление: 16:14 блог версия для печати фото
Вылетевший из Мюнхена самолет "Эль-Аль" совершил экстренную посадку в Загребе из-за запаха гари

В воскресенье, 27 августа, самолет авиакомпании "Эль-Аль", вылетевший из Мюнхена в Израиль, совершил экстренную посадку в Загребе из-за запаха гари. Об этом сообщает сайт Десятого канала ИТВ.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что наземным службам не удалось обнаружить источник запаха.

Согласно расписанию на сайте Управления аэропортов, самолет вылетел из Мюнхена в 10:39. В 15:10 он должен был приземлиться в международном аэропорту имени Бен-Гуриона.

Однако теперь ожидается, что рейс прибудет только в 23:20.

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