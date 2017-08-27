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Либерман: "Не повторять ошибок "сделки Шалита""

время публикации: 13:41 | последнее обновление: 13:48 блог версия для печати фото
Либерман: "Не повторять ошибок "сделки Шалита""

В воскресенье, 27 августа, министр обороны Авигдор Либерман прокомментировал ситуацию на переговорах по освобождению израильтян, находящихся в Газе. Заявление было сделано на фоне решения полковника Лиора Лотана покинуть должность координатора по вопросам пленных.

"Я хочу поблагодарить Лиора Лотана за проделанную им работу, за взятые на себя обязательства и за его усилия. Я принимаю с пониманием и любовью критику семей Голдин и Шауль и продолжаю лично нести ответственность за возвращение в Израиль Адара и Орона, а также наших граждан, которых продолжают удерживать в секторе Газа в нарушение международного права. Я вижу в этом высшую моральную и нравственную ценность, в первую очередь по отношению к семьям, но также и по отношению к ЦАХАЛу и всему государству Израиль.

Однако, несмотря на это, мы не имеем права повторить ошибку, совершенную нами в ходе сделки Шалита. В рамках этой сделки были освобождены 1027 террористов, среди них были убийцы, а также и те, кто их посылал, включая Махмуда Кауасмэ, который был отпущен в сектор Газа и впоследствии оплатил похищение троих юношей, и Яхью Сануара, который сейчас стоит во главе ХАМАС в секторе Газа.

Очень важно также помнить, что 202 из тех, кто был освобожден в рамках сделки Шалита были впоследствии задержаны службами безопасности за участие в терроре, а 111 из них до сих пор находятся в израильской тюрьме. Не стоит также забывать, что 7 израильтян были убиты при прямом или косвенном участии тех, кто был освобожден в рамках сделки.

И именно поэтому прежде, чем назначить замену Лиору Лотану, необходимо принять к руководству отчет комиссии Шамгара целиком и таким образом обрисовать государству Израиль и его представителям четкие границы, особенно в том, что касается необходимости проявлять твердость по отношению к нашим врагам и демонстрации им того, что мы не намерены идти на компромиссы, когда дело касается безопасности израильского народа".

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