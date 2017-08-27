Труп женщины обнаружен возле мошава Тель-Адашим на севере

В воскресенье, 27 августа, возле мошава Тель-Адашим в Северном округе был обнаружен обожженный труп женщины. Рядом стоял загоревшийся автомобиль.
Пока непонятно, идет ли речь о криминале. На месте работают следователи полиции.
Труп пока не опознан.
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В воскресенье, 27 августа, возле мошава Тель-Адашим в Северном округе был обнаружен обожженный труп женщины. Рядом стоял загоревшийся автомобиль.
Пока непонятно, идет ли речь о криминале. На месте работают следователи полиции.
Труп пока не опознан.