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Труп женщины обнаружен возле мошава Тель-Адашим на севере

время публикации: 10:33 | последнее обновление: 10:51 блог версия для печати фото
Труп женщины обнаружен возле мошава Тель-Адашим на севере

В воскресенье, 27 августа, возле мошава Тель-Адашим в Северном округе был обнаружен обожженный труп женщины. Рядом стоял загоревшийся автомобиль.

Пока непонятно, идет ли речь о криминале. На месте работают следователи полиции.

Труп пока не опознан.

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