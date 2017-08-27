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В Израиле

ДТП в Тель-Авиве, мужчина получил тяжелые травмы

время публикации: 08:00 | последнее обновление: 08:07 блог версия для печати фото
На месте происшествия

В ночь на воскресенье, 27 августа, на улице Роках в Тель-Авиве автомобилем был сбит пешеход, сообщила служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Пострадавший, примерно 30 лет, доставлен в больницу "Ихилов", и медики оценивают его состояние как тяжелое.

Дорожная полиция приступила к расследованию обстоятельств аварии.

Этой же ночью недалеко от поселения Ткоа в Гуш-Эционе произошло ДТП, в результате которого погиб палестинский араб, еще семеро пострадали.

Медики ЦАХАЛа и службы скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшим, трое из которых находятся в тяжелом состоянии, медицинскую помощь.

Немногим ранее на трассе номер 461 в центральном районе Израиля мотоцикл, которым управлял мужчина в возрасте примерно 20 лет, столкнулся с автомобилем. Мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

Состояние пациента оценивается врачами больницы как средней степени тяжести.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 августа 2017 г.
ДТП в Гуш-Эционе и на трассе №461: один погибший, восемь пострадавших







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