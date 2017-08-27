27 августа 2017 г.
последняя новость: 14:11
Жена о смерти Александра Маслякова
На апельсины взглянули по-новому
Макрон заплатил Наташе 26 тыс евро
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:59 В районе Мегиддо вспыхнул лесной пожар
13:41 Либерман: "Не повторять ошибок "сделки Шалита""
13:14 В Ашкелоне ведется розыск подозрительного нелегала
13:03 Работники завода Teva в Кфар-Сабе прекратили работу в знак протеста против увольнений
12:45 Завершены переговоры о приобретении ЦАХАЛом семнадцати самолетов F-35
11:55 Женщина утонула в Мертвом море
11:45 Семеро жителей Лода и Бейт-Шемеша задержаны по подозрению в нападении в Тель-Авиве
11:29 Депутат Кнессета Исауи Фрейдж попал в аварию
11:15 Десятки работников "Хайфа Химикалим" протестуют против увольнений
10:59 На стройке в Тель-Авиве скончался крановщик
В Израиле

Работники завода Teva в Кфар-Сабе прекратили работу в знак протеста против увольнений

время публикации: 13:03 | последнее обновление: 14:12 блог версия для печати фото
Работники завода Teva в Кфар-Сабе прекратили работу в знак протеста против увольнений

В воскресенье, 27 августа, работники завода Teva в Кфар-Сабе вышли из-за конвейера и остановили работу станков на предприятии.

Они протестуют против отказа начальства вести переговоры с работниками и намерения уволить 150 человек.

23 июля стало известно о намерении Teva уволить 350 работников на заводах в Кфар-Сабе и Неот Ховав. В тот же день "Гистрадрут" объявил о состоянии трудового конфликта в концерне.

30 июля во время заседания финансовой комиссии Кнессета депутат Мики Розенталь ("Сионистский лагерь") предложил отложить увольнения на три месяца. В этот период планировалось провести переговоры с комитетами работников и Всеизраильской федерацией профсоюзов "Гистадрут".

На данный момент известно, что Всеизраильская федерация профсоюзов "Гистадрут" договорилась с руководством компании Teva об отсрочке увольнений.

После этого работники завода вернулись к конвейеру. Во вторник, 29 августа, между сторонами возобновятся переговоры.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 30 июля 2017 г.
Финансовая комиссия просит отложить увольнения работников Teva на три месяца
// NEWSru.co.il // Экономика // 23 июля 2017 г.
"Гистадрут" объявил состояние трудового конфликта на предприятиях концерна Teva
// NEWSru.co.il // Экономика // 23 июля 2017 г.
Концерн Teva собирается уволить 350 работников в Израиле
// NEWSru.co.il // В мире // 15 декабря 2016 г.
20 штатов США обвиняют израильский концерн Teva в участии в сговоре
// NEWSru.co.il // Здоровье // 17 октября 2016 г.
EMA расширила список показаний для применения препарата концерна Teva
// NEWSru.co.il // Экономика // 3 декабря 2015 г.
Верховный суд России взыскал с израильской корпорации Teva 23 млн шекелей







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 27 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017