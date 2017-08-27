Работники завода Teva в Кфар-Сабе прекратили работу в знак протеста против увольнений

В воскресенье, 27 августа, работники завода Teva в Кфар-Сабе вышли из-за конвейера и остановили работу станков на предприятии.

Они протестуют против отказа начальства вести переговоры с работниками и намерения уволить 150 человек.

23 июля стало известно о намерении Teva уволить 350 работников на заводах в Кфар-Сабе и Неот Ховав. В тот же день "Гистрадрут" объявил о состоянии трудового конфликта в концерне.

30 июля во время заседания финансовой комиссии Кнессета депутат Мики Розенталь ("Сионистский лагерь") предложил отложить увольнения на три месяца. В этот период планировалось провести переговоры с комитетами работников и Всеизраильской федерацией профсоюзов "Гистадрут".

На данный момент известно, что Всеизраильская федерация профсоюзов "Гистадрут" договорилась с руководством компании Teva об отсрочке увольнений.

После этого работники завода вернулись к конвейеру. Во вторник, 29 августа, между сторонами возобновятся переговоры.