СМИ: Нетаниягу встретится с Трампом перед выступлением на Генассамблее ООН

По информации сайта газеты "Исраэль а-Йом", глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу во время визита в США встретится с президентом Дональдом Трампом.

По информации этого издания, встреча состоится 17 сентября, в Нью-Джерси. Через два дня после этого лидеры двух стран примут участие в общеполитических дебатах, проходящих в рамках 72-й Генассамблеи ООН.

В начале сентября Биньямину Нетаниягу посетит ряд стран Латинской Америки. Его ждут в Колумбии, Аргентине и Мексикн. После этого тура, израильский премьер проследует в США. Пятницу и субботу, 15 и 16 августа, он проведет в Нью-Йорке, а в понедельник, 17 августа, вылетит в Нью-Джерси, где пройдет встреча с Дональдом Трампом. 19 августа Нетаниягу и Трамп выступят на генассамблее, после чего глава правительства Израиля вылетит домой, чтобы успеть к Рош а-Шана.

Пресс-служба канцелярии главы правительства не комментирует эту информацию.

72-я сессия Генеральной ассамблеи ООН откроется 12 сентября в штаб-квартире ООН. Общеполитические дебаты начнутся 19 сентября выступлений генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и председателя 72-й сессии ГА Мирослава Лайчака. Ожидается, что в этот день также выступят лидеры Армении, Боливии, Афганистана, Бразилии, Польши, Узбекистана, Франции и других стран.





