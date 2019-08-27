ЦАХАЛ нанес удар по объекту ХАМАСа в ответ на минометный обстрел

Около 15:50 военно-воздушные силы Армии обороны Израиля атаковали один из объектов террористической организации ХАМАС на севере сектора Газы.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается, что объект ХАМАСа был атакован в ответ на очередной обстрел израильской территории из Газы.

После 15:30 на открытой местности около границы сектора Газы сработали сирены "Цева адом", предупреждающие об обстреле. Один минометный снаряд упал на израильской территории, не причинив ущерба. Сайт 0404 пишет, что еще три снаряда упали в Газе, не перелетев пограничный забор. Армейская пресс-служба сообщала об обстреле и подтверждала, что один снаряд упал на израильской территории, еще несколько – в Газе.

Кем был осуществлен минометный обстрел, неизвестно. ЦАХАЛ возлагает ответственность за любые инциденты на границе на ХАМАС, контролирующий Газу с лета 2007 года.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год.

Август. 8 ракет. Шесть ракет сбиты системой ПРО "Железный купол". Раненых нет. (по состоянию на 27 августа)

Июль. 2 ракеты. Пострадавших нет. 7 июля умерла одна из пострадавших в результате майских обстрелов.

Июнь. 2 ракеты. Одна сбита системой ПРО "Железный купол". Пострадавших нет.

Май. Около 700 ракет. Примерно 240 ракет сбиты системой ПРО. 4 погибших, 65 раненых.

Апрель. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 78 ракет. 15 ракет сбиты системой ПРО. 7 раненых.

Февраль. 1 ракета. Пострадавших нет.

Январь. 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.